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女上美髮店洗頭慘遭刺肚斷手筋 凶手思覺失調被判3年

2019-03-24 11:38聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園彭姓男子罹有妄想型思覺失調症，去年6月11日懷疑媽媽和邱姓女子密謀要殺害他前老闆，竟持雙刀朝剛洗完頭的邱肚子猛刺了3下，還揮砍右手，導致邱臟器外露、肌腱斷裂，當場血流如注，送醫急救才撿回一命；法院考量彭受疾病辨識能力下降予以減刑，依殺人未遂判處3年徒刑。

檢警調查，彭因未按時服藥，當天早上10點多在林姓母親的美髮店內，聽她和另名邱姓客人閒聊就醫開刀事情，卻因精神狀況不穩，誤認2人在密謀要殺他的前老闆。

彭雙手各拿1把水果刀，朝著剛沖完頭要起身的邱女肚子猛刺了3下，她伸右手阻止卻也被砍到肌腱斷裂，身上3處穿刺傷更導致小腸露出，大腸、肝臟也被刺傷，邱滿身是血邊痛的一邊叫喊、一邊往門外逃，所幸送醫緊急縫合後沒有生命危險，警方到場將彭逮捕，也扣下2支行凶用的水果刀。

檢方訊時，彭雖坦承犯行辯稱沒有要殺害邱的意思，他表示，聽到邱和媽媽討論要殺他前老闆，走過去確認後，2人都說「沒有啊」，但自己仍無法接受才下手；林女則說，邱只是顧客，兒子並不認識她，雙方沒有仇隙。

遭砍的邱女表示，自己住在彭家附近，都是去給他媽媽林女洗頭做造型，平時彭還會負責招呼，問她要不要喝咖啡等，當天不知道為何要刺傷她。

法院認為，開庭訊問時，彭坦言說當天打算將2人「一起做掉」，還說「當場我就殺了」、「我就給她們殺下去」等語，加上手持2支長約30公分水果刀，更造成邱臟器刺傷，顯然主觀上有殺意。而根據醫院診斷，彭符合思覺失調症行為，當時辨識行為能力有顯著降低，但未達不能。

法院審酌，彭因精神障礙已達辨識能力顯著降低，依法減輕其刑，加上審理中坦承犯行，犯後態度良好，但未和被害人和解，依殺人未遂判處他有期徒刑3年，執行完畢後令入相當處所，施以監護3年。

彭男朝邱女肚子猛刺、右手揮砍，害她臟器外露、手部肌腱斷裂，法院依殺人未遂判彭3年...
彭男朝邱女肚子猛刺、右手揮砍，害她臟器外露、手部肌腱斷裂，法院依殺人未遂判彭3年。示意圖／ingimage
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殺人肌腱思覺失調症

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