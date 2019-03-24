毒品通緝犯沒長眼 警車前闖紅燈被抓

2019-03-24 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



台北市陳姓毒犯被台北地檢及地院通緝，日前南下雲林躲避查緝，沒想到他在一輛警車前騎機車闖紅燈，被警方上前攔查，查獲他是通緝犯，當場將其逮捕到案，移送台北地檢署歸案偵辦。

警方調查，陳男（47歲）因吸毒涉犯毒品危害防制條例被通緝，為躲避警方查緝跑到雲林避風頭，日前騎乘機車在不顧一旁停等紅燈的警車往前衝，隨即被斗南警察分局東和派出所警員江煜陞及林峻賢攔查。