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毒品通緝犯沒長眼 警車前闖紅燈被抓

2019-03-24 10:06聯合報 記者李京昇╱即時報導

台北市陳姓毒犯被台北地檢及地院通緝，日前南下雲林躲避查緝，沒想到他在一輛警車前騎機車闖紅燈，被警方上前攔查，查獲他是通緝犯，當場將其逮捕到案，移送台北地檢署歸案偵辦。

警方調查，陳男（47歲）因吸毒涉犯毒品危害防制條例被通緝，為躲避警方查緝跑到雲林避風頭，日前騎乘機車在不顧一旁停等紅燈的警車往前衝，隨即被斗南警察分局東和派出所警員江煜陞及林峻賢攔查。

沒想到陳男一見到警察馬上棄車拔腿就跑，最後仍逃不過江煜陞及林峻賢追捕，經過警方用行動電腦查核身分，意外發現陳是毒品通緝犯以及北市毒品列管人口，當場將他逮捕送回台北地檢偵辦。

陳姓毒品通緝犯（左）因闖紅燈被警方逮捕到案。記者李京昇／翻攝
陳姓毒品通緝犯（左）因闖紅燈被警方逮捕到案。記者李京昇／翻攝
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通緝毒品警察

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