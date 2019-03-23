男子騎車摔進水溝失去生命跡象 急送林口長庚急救

2019-03-23 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市泰山區晚間6點40分，1名男子不明原因騎車自撞山壁，整輛機車摔進水溝之中，男子當場就因巨大的撞擊陷入昏迷，警消人員獲報到場後，男子的腳夾在機車與山壁之間，但將他救出時已沒了呼吸心跳，緊急送往林口長庚醫院急救中。

1名年約40歲的男子，晚間騎車從泰山區瓊仔湖登山步道經過，不明原因摔進土地公廟旁的水溝，但因撞擊力道十分巨大，整輛車卡在溝內，男子還被當場夾住。