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男子騎車摔進水溝失去生命跡象 急送林口長庚急救

2019-03-23 19:41聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

新北市泰山區晚間6點40分，1名男子不明原因騎車自撞山壁，整輛機車摔進水溝之中，男子當場就因巨大的撞擊陷入昏迷，警消人員獲報到場後，男子的腳夾在機車與山壁之間，但將他救出時已沒了呼吸心跳，緊急送往林口長庚醫院急救中。

1名年約40歲的男子，晚間騎車從泰山區瓊仔湖登山步道經過，不明原因摔進土地公廟旁的水溝，但因撞擊力道十分巨大，整輛車卡在溝內，男子還被當場夾住。

因救護人員到場時，該男已經沒了呼吸心跳，目前已經送往林口長庚醫院急救，車禍發生的原因則還有待釐清，懷疑是因天色昏暗沒有注意，才會發生自撞意外。

男子騎車自撞山壁，整輛機車摔進水溝，該男當場失去生命跡象，急送林口長庚急救中。記...
男子騎車自撞山壁，整輛機車摔進水溝，該男當場失去生命跡象，急送林口長庚急救中。記者巫鴻瑋／翻攝
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男子騎車自撞山壁，整輛機車摔進水溝，該男當場失去生命跡象，急送林口長庚急救中。記...
男子騎車自撞山壁，整輛機車摔進水溝，該男當場失去生命跡象，急送林口長庚急救中。記者巫鴻瑋／翻攝
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林口長庚

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