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台東警界父子檔 同心辦案讓通緝犯乖乖就逮

2019-03-23 17:50聯合報 記者尤聰光╱即時報導

警界父子檔聯手逮捕通緝犯！台東成功警分局都蘭派出所警員王正義及新豐派出所警員王偉安，前天父子倆休假一同外出用餐，發現遭通緝的羅姓男子騎車經過，父親王正義眼尖馬上認出，父子2人一邊跟蹤一邊通報支援，最後偕同到場支援警力一同將犯嫌查緝到案。王偉安說：頭次和學長（父親）一起辦案，太棒了。

警方指出，都蘭派出所警員王正義於21日休假時，在住家附近餐廳發現一名遭台東地檢署通緝的羅姓男子騎車在眼前經過，於是告知同樣是警察的兒子說「有通緝犯」，父子先行低調跟蹤尾隨，同時聯繫都蘭派出所警力協助，最後順利將犯嫌逮捕歸案。趕來支援的同事對父子倆說「父子連心就是不一樣」。

王正義1992年調派成功分局服務，從警30幾年期間屢破刑案，更是縣警局好人好事績優員警的表揚常客。而兒子王偉安雖然從警資歷雖然只有4年，但同樣也曾在巡邏勤務中眼尖發現毒蟲，調派成功分局服務，不只在防制酒後駕車勤務上表現良好，為民服務工作也頗有斬獲。

王偉安表示，頭次和學長（父親）一起辦案，太棒了！以後還有很多機會要向爸爸學習請教呢。而王父看到兒子的表現，也露出驕傲的眼神說：「這是警察該做的工作」。

成功警分局長方秋梅表示，父子檔在同分局服務的機緣十分罕見，王正義平時工作認真負責，表現優異，這次父子一起辦案，真的值得肯定和嘉勉。

台東成功警分局都蘭派出所警員王正義（右）及新豐派出所警員王偉安（左），父子休假同...
台東成功警分局都蘭派出所警員王正義（右）及新豐派出所警員王偉安（左），父子休假同心辦案，讓通緝犯乖乖就逮。圖／成功警分局提供
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