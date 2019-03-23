宣導反毒勿毒害一生 新北警辦萬人親子野餐日

2019-03-23 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市警局為宣導「新興毒品」危害，今天與遠見未來親子學習平台合作，以「食安」做為主軸，共同在板橋區435藝文特區舉辦「萬人親子野餐日」活動，市警局因應現今「新興毒品」侵入校園，以「禍從口入」為概念，在現場展示各種偽裝成糖果、咖啡包、飲料、梅粉等零食的新興毒品，教育家長和小朋友，避免「毒害一生」。

新北市長侯友宜今天應邀擔任開幕嘉賓，他表示，新北市府致力打造安全的城市，不管是食安或治安，藉由市府各局處通力的合作和參與，以「第三方警政」概念，系統性的透過事前的預防、教育，事發的處理、查緝，到事後的輔導、修正、制度檢討，達到「安居樂業」的目標。

新北市警局長陳檡文表示，新北市做為台灣人口最多、治安環境最複雜的直轄市，治安及交通都是很大的挑戰，今天活動以宣導反毒及家暴為主，從預防開始做起，建立父母及小朋友自保、自衛的觀念，同時引導市民與警政機關合作，透過案件事前的預防，和事後跨局處的協力，建立起完整的體系。透過參與民間活動跨界合作的方式，主動與民眾接觸，讓市民能夠認識警察的工作、了解警察的努力，同時建立有效的犯罪預防觀念。