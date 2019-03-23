不爽臉書放話損傷女友 男替女友討公道遭砍10刀

2019-03-23 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市廖姓男子前天不滿江姓男子在臉書發文，誣指女友施毒，為替女友討回公道，邀約江男出面談判，反遭江男夥同林姓友人持西瓜刀和菜刀連砍10刀，致廖男雙臂、背及腰部多處刀傷。新北地院日前依傷害罪，判處江男1年10個月徒刑，可上訴；共犯林男部分，另案審理中。

判決指出，廖姓男子於106年9月不爽江姓男子在臉書發文，指稱其女友與他人共同施用毒品的負面消息，廖男為替女友討回公道，在臉書上以髒話辱罵江男，江男多次低姿態道歉，因廖男言詞太過咄咄逼人，還嗆聲要求江男，「你要有表示吧！」

隔天雙方相約在板橋區中正路談判，江男由林姓友人陪同赴約，遠遠看見廖男大陣仗邀了4名朋友助陣，購買一把西瓜刀及兩把菜刀壯膽才現身，江男為先發制人，一見面先持西瓜刀架在廖男脖子上，要求廖男跪下道歉，因廖男出手反抗，江、林二人朝廖男連砍10刀，導致廖男雙臂、背部及腰部受傷。

江男出庭表示，當時因憂心對方人多勢眾，擔心四拳難敵十手，才會臨時起意購買1把西瓜刀和兩把菜刀壯膽，否認有殺人意圖。