影／送貨員搶劫沿途丟贓證 宜警8小時即逮到人

2019-03-23 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



40歲黃姓送貨員欠債又缺錢，昨天一早騎乘換過偷來車牌的機車，穿著雨衣戴全罩式安全帽，在宜蘭縣壯圍鄉早市，飛車搶奪一名陳姓買菜婦的手機、皮包，內有2千元。

陳婦當時背著皮包，走在路上，沒想到會被搶，遭搶的拉力大，被搶後跌倒，嚇得大叫，手腳受傷，現場民眾發現，一陣追趕，但黃嫌騎機車已鑽入巷弄內，逃逸無蹤。

礁溪警察分局獲報，由分局長徐俊生指揮，成立專案小組，全力追緝涉案歹徒。

黃嫌不但鑽小路躲避查緝，還沿途丟安全帽、雨衣、搶來的皮包、機車車牌等，不過，凡走過必留下痕跡，成為追蹤線索，加上路口監視器過濾，精準拼出黃嫌逃往那裡的路線，一處接一處追，不到8小時，從壯圍追到宜蘭市，在一家電玩店前，將黃嫌逮捕到案。

警方調查，黃嫌是送貨員，但因欠債與缺錢花用，鋌而走險，知道被搶的是同鄉婦女，也表示很對不起與後悔。

全案在警詢後，今天依搶奪及竊盜罪嫌移送宜蘭地方檢察署偵辦。

徐俊生表示，此次警方能釐清涉案犯嫌身分，並迅速將歹徒繩之以法，全仰賴專案小組成員詳細的任務分工，才能在最短時間內掌握犯嫌行蹤，並迅速逮捕及起出相關贓證物，讓犯嫌伏首認錯。