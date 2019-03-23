影／不只盜伐扁柏樹瘤 山老鼠還擁槍彈、黃金磚

2019-03-23 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



黃姓男子盜伐集團日前多次上山盜伐林木，砍伐台灣扁柏木樹瘤牟利，本月21日再次上山盜伐時被員警攔查、棄車逃逸，嘉義縣警方及聯合查緝盜伐小組，昨天到彰化芬園查緝到案，也查獲價值2000萬樹瘤、林木，黃嫌並持有毒品及改造手槍、彈藥，全案依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及森林法移送法辦。

嘉義地檢署昨天指揮嘉義縣竹崎警分局、嘉義林區管理處、保七總隊嘉義分隊、嘉義憲兵隊等單位，到彰化縣芬園鄉緝獲黑市價格約新台幣2000萬元以上的台灣扁柏木樹瘤，當場逮捕正在清洗樹瘤的37歲黃姓主嫌，並起獲台灣扁柏木樹瘤27塊、黃金磚3塊，重量為585.5公斤。

還查獲黃持有改造金牛座手槍1支、土造長槍1支、90子彈1顆、無線電4支、鏈鋸2台、高壓清洗機1台、毒品安非他命1小包、揹架5個等。

警方表示，21日嘉義縣山區豐山村往草嶺方向雲嘉隧道，攔查到2部疑是盜伐林木自小客，車上疑嫌發現警方查緝，立即棄車逃逸，警方在車上發現作案工具，及盜伐樹瘤後溯源追緝，隔日到彰化縣芬園鄉，發現主嫌黃男正在清洗樹瘤，立即將他緝捕。黃嫌還隨身攜帶槍彈，警方將持續追查集團成員，是否有其他黑道勢力介入盜伐集團案。