親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

長榮空服員酒醉執勤 前董座張國煒狠酸「沒下限」

影／不只盜伐扁柏樹瘤 山老鼠還擁槍彈、黃金磚

2019-03-23 13:59聯合報 記者卜敏正╱即時報導

黃姓男子盜伐集團日前多次上山盜伐林木，砍伐台灣扁柏木樹瘤牟利，本月21日再次上山盜伐時被員警攔查、棄車逃逸，嘉義縣警方及聯合查緝盜伐小組，昨天到彰化芬園查緝到案，也查獲價值2000萬樹瘤、林木，黃嫌並持有毒品及改造手槍、彈藥，全案依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及森林法移送法辦。

嘉義地檢署昨天指揮嘉義縣竹崎警分局、嘉義林區管理處、保七總隊嘉義分隊、嘉義憲兵隊等單位，到彰化縣芬園鄉緝獲黑市價格約新台幣2000萬元以上的台灣扁柏木樹瘤，當場逮捕正在清洗樹瘤的37歲黃姓主嫌，並起獲台灣扁柏木樹瘤27塊、黃金磚3塊，重量為585.5公斤。

還查獲黃持有改造金牛座手槍1支、土造長槍1支、90子彈1顆、無線電4支、鏈鋸2台、高壓清洗機1台、毒品安非他命1小包、揹架5個等。

警方表示，21日嘉義縣山區豐山村往草嶺方向雲嘉隧道，攔查到2部疑是盜伐林木自小客，車上疑嫌發現警方查緝，立即棄車逃逸，警方在車上發現作案工具，及盜伐樹瘤後溯源追緝，隔日到彰化縣芬園鄉，發現主嫌黃男正在清洗樹瘤，立即將他緝捕。黃嫌還隨身攜帶槍彈，警方將持續追查集團成員，是否有其他黑道勢力介入盜伐集團案。

樹瘤是因為樹木受到細菌感染或是斷裂受到壓迫，才會慢慢形成樹瘤，是樹木自我保護形成的自然奇蹟，一顆小型樹瘤約要數百年才能成形，也因為形成不易，所以樹瘤價格非常高，樹瘤之中又分等級，其中價格最好的是鳳尾刺瘤，第二級的則是鳳尾瘤，再次之是土豆瘤。

警方逮捕黃姓主嫌，起出槍枝彈藥。記者卜敏正／翻攝
警方逮捕黃姓主嫌，起出槍枝彈藥。記者卜敏正／翻攝
分享
警方逮捕黃姓主嫌，起出黑市價格約新台幣2000萬元以上的台灣扁柏木樹瘤、林木。記...
警方逮捕黃姓主嫌，起出黑市價格約新台幣2000萬元以上的台灣扁柏木樹瘤、林木。記者卜敏正／翻攝
分享
警方逮捕黃姓主嫌，起出黑市價格約新台幣2000萬元以上的台灣扁柏木樹瘤、林木。記...
警方逮捕黃姓主嫌，起出黑市價格約新台幣2000萬元以上的台灣扁柏木樹瘤、林木。記者卜敏正／翻攝
分享
警方逮捕黃姓主嫌，起出黑市價格約新台幣2000萬元以上的台灣扁柏木樹瘤、林木。記...
警方逮捕黃姓主嫌，起出黑市價格約新台幣2000萬元以上的台灣扁柏木樹瘤、林木。記者卜敏正／翻攝
分享
警方逮捕黃姓主嫌，起出槍枝彈藥等物證。記者卜敏正／翻攝
警方逮捕黃姓主嫌，起出槍枝彈藥等物證。記者卜敏正／翻攝
分享

毒品黑道

相關新聞

影／台中夜店酒客不收斂 基層警瘋傳：抄到它暫停營業

2019-03-23 11:38

黑吃黑！持刀搶毒反被開槍 警20小時破案

2019-03-23 11:34

影／送貨員搶劫沿途丟贓證 宜警8小時即逮到人

2019-03-23 14:12

中和警執行三安 閉鎖式威力掃蕩逮19人

2019-03-23 12:38

影／滋事酒客沾辣椒水秒哀號 所長霸氣喊：別挑戰公權力

2019-03-23 12:35

新北三安大執法 永和警一夜逮6人

2019-03-23 11:53

通緝犯逃逸衝撞路檢點 警方圍捕開11槍逮人

2019-03-23 09:11

影／台中夜店又亂鬥 酒客安管起衝突 警帶回8人

2019-03-23 08:20

3月第4次擴檢 台南警方拚治安

2019-03-22 23:12

男精神異常突闖鐵軌 北捷紅線一度停駛

2019-03-22 20:08

北捷淡水信義線有男子翻牆入侵軌道 列車一度停駛

2019-03-22 20:01

手指沾毒粉抹牙齒試毒錯誤示範 中和警緝毒出包

2019-03-22 18:55

北市警防聚眾鬥毆 集合240新進警進行5日實務訓練

2019-03-22 16:24

整頓治安汙染源 新北警：首重緝毒肅槍防鬥毆

2019-03-22 16:16

2輛客運夾撞1輛計程車 國道汐止段2人送醫

2019-03-22 15:57

掃毒總量夠1千萬人吸食 感冒藥管制有漏洞

2019-03-22 14:28

影／男子與警狹路相逢 先前逃過這回藏毒躲不了

2019-03-22 13:40

警車騎進加油站加油 意外查獲移動式毒品交易站

2019-03-22 13:09

影／單手騎車躲警攔查 男子涉藏毒被逮

2019-03-22 12:11

新北強力執行三安 新店警查獲槍彈和毒品

2019-03-22 12:10

台東天下第一關森永派出所 民眾：違法者沒事別亂闖！

2019-03-22 11:51

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

國道下車綁東西挨撞 夫當場慘死、妻送醫不治

2019-03-23 00:19

房東騙監視器改IP 她兩年私生活全被看光光

2019-03-22 15:55

1顆高麗菜10元遊客硬殺5顆30元 原民怒：惡劣的蝗蟲

2019-03-22 17:10

大體修復師「一句話」遭亡者報復 下場成同業勸世文

2019-03-23 10:57

日本阿伯來台逛夜市穿這件 網友：好感動

2019-03-22 16:54

扯！嘉義大學圖書館廁所傳出呻吟聲 校方貼告示禁止

2019-03-22 18:12

被日本人碎念沒刮腳毛 短裙妹傻眼「我都沒笑妳腿粗」

2019-03-22 19:26

玩夾娃娃機夾到iPhone 以為是假貨竟然能開機

2019-03-22 14:50

影／台中夜店酒客不收斂 基層警瘋傳：抄到它暫停營業

2019-03-23 11:38

檢察長疑關說太勁爆 高檢署襄閱帶2檢赴桃園查案

2019-03-22 18:15

長榮空服員酒醉執勤 前董座張國煒狠酸「沒下限」

2019-03-23 13:39

彰化女檢被連環爆料 去年嗆法官不了了之這回恐難善了

2019-03-22 21:12

「以為在練閉氣」老父一旁做SPA 兒子卻溺斃泳池

2019-03-22 20:38

大雅小麥田供民眾拍照打卡 卻被無情「踩扁」

2019-03-22 21:04

口交隔天喉嚨發炎 他藉口性勒索10次

2019-03-23 11:31

手指沾毒粉抹牙齒試毒錯誤示範 中和警緝毒出包

2019-03-22 18:55

2輛客運夾撞1輛計程車 國道汐止段2人送醫

2019-03-22 15:57

合法掩護非法 主題餐廳暗藏麻將賭博被抄

2019-03-22 18:01

前男友友人假介紹工作真開毒趴 求歡遭拒竟霸王硬上弓

2019-03-22 16:17

影／銅鑼交流道匝道口砂石車追撞 後車司機受困獲救

2019-03-22 15:53

學生嗆「用站的也不要坐工人旁邊」 他感嘆自己是傳染病嗎？

2019-03-22 16:10

影/基隆機車擦撞火車 懷孕7月孕婦倒地送醫

2019-03-23 13:46

家暴報警被回「你很幸福了」 律師勸受害者快逃

2019-03-22 16:49

交往7年女友頻出軌 網轟「沒看過自己喬綠帽的」

2019-03-23 12:53

基隆採購預警系統 員警多3到5秒反應逃生

2019-03-23 10:17

柯市府技工帳戶有好幾百萬還躲廉政官 裁定羈押禁見

2019-03-22 22:42

駕駛小心！垃圾場火警濃煙飄向國3長治交流道

2019-03-22 15:49

通緝犯出怪招 臉歪閉眼、裝暈倒仍被警識破

2019-03-23 08:21

秀姑巒山驚見登山客乾屍 警：不排除雇山青運屍

2019-03-22 15:16

北捷淡水信義線有男子翻牆入侵軌道 列車一度停駛

2019-03-22 20:01

影／台中夜店又亂鬥 酒客安管起衝突 警帶回8人

2019-03-23 08:20

告三立政論節目敗訴 陳佩琪：將選擇繼續上訴

2019-03-22 22:14

太扯！同一人被騙31次 付161萬元買嘸手機

2019-03-22 18:17

高檢署派3人 查檢察長關說疑案

2019-03-23 00:42

高市府四維行政中心簡報室晚間冒煙 疑電線走火

2019-03-22 20:43

影／休旅車碰廂型車翻90度 美籍駕駛一家4口送醫

2019-03-22 14:47

為愛子學區遷戶籍 母險成選舉「幽靈人口」

2019-03-22 17:53

吊車未禮讓 輾斃少尉

2019-03-23 00:43

中年男子欠租數月 疑燒炭不成墜樓死亡

2019-03-23 10:48

身障男超商待1周 好心網友連繫被轉接嘆：幫忙好難

2019-03-23 12:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top