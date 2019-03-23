影／滋事酒客沾辣椒水秒哀號 所長霸氣喊：別挑戰公權力

2019-03-23 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市今晨發生酒店MUSE酒客與安管人員糾紛，警方啟動快打，喝得爛醉如泥的酒客張姓姊弟與警方發生拉扯，警噴灑辣椒水，酒客秒哀號；警方同步在店內進行臨檢，市政所所長謝俊雄霸氣站上舞台、持麥克風喊，「不容許你們挑戰警方公權力」。

台中市西屯區知名夜店MUSE今晨2時許發生酒客與安管人員糾紛，警方釐清，張女(21歲，會計人員)與大一生胞弟(20歲)、許男(25歲，送貨司機)、大一生楊女(20歲)不勝酒力，持玻璃酒瓶想到2樓找人敬酒，因4人喝得爛醉如泥、站都站不穩，遭1樓蕭男(31歲)等4名安管人員勸阻，雙方發生糾紛，從1樓打到門外。

2點35分，店家報警，台中市警局第六分局啟動快打，31名優勢警力到場，霹靂小組荷槍實彈在場外戒護；張女不顧警方勸阻，揮拳攻擊警員，遭警方壓制，張胞弟見狀衝上前與警方發生拉扯，遭警方以辣椒水制伏，囂張焰氣全消、痛得秒哀號，張姓姊弟因涉嫌襲警，遭依妨害公務罪嫌移送。

另酒客許男、楊女與副店長蕭男、李男、吳男、徐男安管人員，全被警方帶回，警詢後依違反社會秩序維護法移送。