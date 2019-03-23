黑吃黑！持刀搶毒反被開槍 警20小時破案

2019-03-23 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



李姓男子日前夥同李、鍾、楊等人，在嘉義市埤竹路段及水上台一線路段，假意向藥頭購毒，再持刀搶劫，搶劫時被林姓藥頭持槍射傷，警方獲報循線逮捕李嫌等4人，並到高雄將涉嫌販毒、槍擊林藥頭等人逮捕到案。

全案偵訊後依涉嫌槍砲、毒品、殺人未遂、強盜等罪嫌移送法辦，李男等4人及涉嫌開槍林姓藥頭裁定收押。

警方表示，33歲李男夥同李、鍾、楊等人，疑看準販毒者不敢報案，日前在嘉義市埤竹路向柯男購買咖啡包毒品時，涉嫌恐嚇搶毒咖啡包，19日凌晨又用相同手法到水上台一線路段，在車上向33歲林姓藥頭購毒。

警方調查，李、鍾2人先搭上張姓駕駛、林姓藥頭的車，李男持刀恐嚇、搶劫毒品，林姓藥頭立即持槍反擊射傷李嫌手指時，也被李、鍾2人持刀砍傷，林姓藥頭等人隨即開車逃到高雄就醫。

嘉義縣水上分局當天凌晨獲報後，先逮捕鍾姓及受傷的李姓主嫌，並申請拘票循線到高雄市大社區王姓犯嫌住處，起出涉案槍械。