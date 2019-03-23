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女兒遭綁架？ 憂心父寫紙條求助警幸未破財

2019-03-23 10:15聯合報 記者許政榆╱即時報導

「我女兒被綁架警察先生幫幫我。」桃園市一名男子臉色凝重、昨日下午前往蘆竹警分局大竹派出所，左手接聽著行動電話，不發一語顫抖著將一張寫著「我女兒被綁架」的紙條遞給了員警，員警不敢大意，立即以紙筆做為溝通工具，詢問相關重要問題，求證後識破歹徒騙局，成功阻止一件詐騙案發生。

蘆竹分局大竹派出所所長李嘉銘與巡佐簡欽慧，當時正好在值班臺查閱簿冊，發現門外有人慌張揮手，遂立即上前關心。原來男子稍早接獲歹徒電話，對方騙稱其女兒正遭到囚禁，要求支付鉅額贖款，並警告不得掛斷電話，直接轉帳匯款，且不得報警。男子驚嚇之餘，當下只想到警察，一趕到派出所門口，又怕對方聽到背景聲音，於是隔著大門急忙向員警揮手求救。

員警在接過紙條瞭解狀況後，馬上取來紙筆進行詢問，並且派員前往其女兒工作的處所查證，在確認安全後，始戳破歹徒騙局。由於男子驚嚇過度，雙手不斷微微顫抖，所長趕緊將他帶到員警休息區，沏了一杯熱茶，舒緩他的情緒。在恢復理性後，男子很慶幸自己處置得當，能在第一時間就向警方報案求助，揭破了歹徒詭計，避勉了財產損失。

蘆竹分局呼籲，請牢記防詐騙3要領「冷靜」「查證」「報警」；警政署防詐騙專線「165」全年不打烊，提供受理諮詢、檢舉或報案，請民眾善加利用。

桃園市一名男子昨日下午前往蘆竹警分局大竹派出所，左手接聽著行動電話，將一張寫著「...
桃園市一名男子昨日下午前往蘆竹警分局大竹派出所，左手接聽著行動電話，將一張寫著「我女兒被綁架」的紙條遞給員警，員警立即以紙筆做為溝通工具，求證後識破歹徒騙局，阻止詐騙案發生。圖／警方提供
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桃園市一名男子昨日下午前往蘆竹警分局大竹派出所，左手接聽著行動電話，將一張寫著「...
桃園市一名男子昨日下午前往蘆竹警分局大竹派出所，左手接聽著行動電話，將一張寫著「我女兒被綁架」的紙條遞給員警，員警立即以紙筆做為溝通工具，求證後識破歹徒騙局，阻止詐騙案發生。圖／警方提供
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桃園市一名男子昨日下午前往蘆竹警分局大竹派出所，左手接聽著行動電話，將一張寫著「...
桃園市一名男子昨日下午前往蘆竹警分局大竹派出所，左手接聽著行動電話，將一張寫著「我女兒被綁架」的紙條遞給員警，員警立即以紙筆做為溝通工具，求證後識破歹徒騙局，阻止詐騙案發生。圖／警方提供
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詐騙警察綁架

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