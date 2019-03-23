通緝犯逃逸衝撞路檢點 警方圍捕開11槍逮人

2019-03-23 09:11 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



驚險一瞬間！饒姓男通緝犯搭乘謝姓女友人轎車，今晨行經新竹市經國路與和平路口碰上警方路檢前，先靠邊停車，警方上前盤查並請謝女下車，饒男因心虛直接移至駕駛座，並開車迴轉逃逸，衝撞同條路上另一處路檢點，警方展開圍捕對饒男轎車開11槍，將人逮住。

新竹市警察局第一分局分局長蕭惠珠表示，今晨警方在經國路安排至少2處路檢點，饒姓男通緝犯搭乘謝姓女友人轎車，要路過在經國路與和平路口路檢處前，因心虛先停在路邊，警方認為行為詭異，上前盤查。饒男趁警方詢問謝女資料時，趁機移至駕駛座開車逃走，碰撞葉姓警員，所幸葉警立即跳開跌倒，導致膝蓋擦傷。

蕭惠珠表示，當時她與幹部在場指導路檢點布設事宜，目睹饒男開車直衝，她則跳上分隔島避險，饒男則沿途撞倒路檢點攝影機腳架、交通錐並撞毀停車檢查告示牌，高速駕駛逃竄，驚險萬分。

第一分局由偵查隊長胡竣凱、副隊長蕭弘謚及擴檢警力警備隊長陳森郎、南寮所長田士和等幹部率警員共17人，立即出動搜捕饒男可能窩藏處，發現饒男為躲避警方攔查，換另一輛轎車躲著，最後被警方在寶山鄉明湖路包抄圍捕。

胡竣凱表示，饒男發現警方圍捕時，居然倒車衝撞偵防車致車頭擦撞多處，警備隊長陳森郎見有明顯而急迫危害，因此，饒男的轎車朝左前輪、左後輪共開10槍，他朝右前輪開1槍，輪胎爆胎，將饒男逮補。

警方表示，饒男因不願配合盤查，甚至一度倒車衝撞警方，所幸警方追捕且大膽用槍，在案發70分鐘後，即將挑釁公權力拒絕盤查且衝撞路檢點的饒男逮捕歸案，有民眾目睹過程，直呼像在拍電影。

警方在饒男轎車上起出毒品安非他命吸食器及殘渣袋，全案依毒品危害防制條例、妨害公務等罪嫌移送法辦。