通緝犯出怪招 臉歪閉眼、裝暈倒仍被警識破

2019-03-23 08:21 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市42歲王姓男子涉毒品案通緝中，到超商購物見巡警，心虛拔腿就跑，被圍捕制伏胡亂報身分又裝暈倒。警將他帶返警局查身分，他竟使出，手機防人臉解鎖的怪招，一再閉眼、歪嘴，想逃避警方使用人臉辨識查身分。結果警方用指紋辨識，查出他是3件案件通緝犯，偵詢後今天解送法院歸案。

警方調查表示，王男為逃避警察查緝，幾個月來都流竄北部各縣市短暫工作及居住，日前王男到龍潭區找尋租屋女友，平時在女友住處躲藏鮮少出門。昨王男與女友外出到超商購物，一看見員警心虛，丟下機車拔腿就跑。

龍潭警分局中興派出所女警顏利玲，昨傍晚到中興路執行交通整理勤務時，發現騎機車停路旁超商男子，看到警方經過神情緊張刻意低頭，直覺有異趨前盤查，未料男子在警方靠近時，竟拔腿往路旁小巷弄奔跑竄逃。

機警女警隨即徒步追捕，奮力追500公尺後，通報支援警力陸續到場圍捕，最後順利逮捕王男。警方盤查時，狡猾王男胡亂報錯誤的身分證號，遲遲不肯說出自己真實身分。

當警員拿出警用電腦人臉辨識比對身分時，王男刻意不張眼睛，且不斷的歪斜著臉及嘴巴，接著又假裝生病暈倒，一再迴避拖延警方盤查身分。警見他不肯合作配合盤檢，依警察職權行使法帶回警派出所查證身分。