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通緝犯出怪招 臉歪閉眼、裝暈倒仍被警識破

2019-03-23 08:21聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市42歲王姓男子涉毒品案通緝中，到超商購物見巡警，心虛拔腿就跑，被圍捕制伏胡亂報身分又裝暈倒。警將他帶返警局查身分，他竟使出，手機防人臉解鎖的怪招，一再閉眼、歪嘴，想逃避警方使用人臉辨識查身分。結果警方用指紋辨識，查出他是3件案件通緝犯，偵詢後今天解送法院歸案。

警方調查表示，王男為逃避警察查緝，幾個月來都流竄北部各縣市短暫工作及居住，日前王男到龍潭區找尋租屋女友，平時在女友住處躲藏鮮少出門。昨王男與女友外出到超商購物，一看見員警心虛，丟下機車拔腿就跑。

龍潭警分局中興派出所女警顏利玲，昨傍晚到中興路執行交通整理勤務時，發現騎機車停路旁超商男子，看到警方經過神情緊張刻意低頭，直覺有異趨前盤查，未料男子在警方靠近時，竟拔腿往路旁小巷弄奔跑竄逃。

機警女警隨即徒步追捕，奮力追500公尺後，通報支援警力陸續到場圍捕，最後順利逮捕王男。警方盤查時，狡猾王男胡亂報錯誤的身分證號，遲遲不肯說出自己真實身分。

當警員拿出警用電腦人臉辨識比對身分時，王男刻意不張眼睛，且不斷的歪斜著臉及嘴巴，接著又假裝生病暈倒，一再迴避拖延警方盤查身分。警見他不肯合作配合盤檢，依警察職權行使法帶回警派出所查證身分。

怕被識破通緝身分王男，遲遲不肯說出自己身分，一再假藉理由推拖，又裝瘋賣傻答非所問。最後警方用指紋辨識系統比對他身分，果不出所料，王男因涉嫌毒品等3個案件，被遭桃園地檢署發布通緝中。警偵詢後解送法院歸案，並持續追查王男有無涉及其他刑案中。

毒品案通緝中王姓男子，遇警盤查落跑被制伏，使出裝暈倒、閉眼歪臉技法，逃避警方用人...
毒品案通緝中王姓男子，遇警盤查落跑被制伏，使出裝暈倒、閉眼歪臉技法，逃避警方用人臉辨識系統查身分，最後仍栽在指紋辨識系統。記者張弘昌／翻攝
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毒品案通緝中王姓男子，遇警盤查落跑被制伏，使出裝暈倒、閉眼歪臉技法，逃避警方用人...
毒品案通緝中王姓男子，遇警盤查落跑被制伏，使出裝暈倒、閉眼歪臉技法，逃避警方用人臉辨識系統查身分，最後仍栽在指紋辨識系統。記者張弘昌／翻攝
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毒品案通緝中王姓男子，遇警盤查落跑被制伏，使出裝暈倒、閉眼歪臉技法，逃避警方用人...
毒品案通緝中王姓男子，遇警盤查落跑被制伏，使出裝暈倒、閉眼歪臉技法，逃避警方用人臉辨識系統查身分，最後仍栽在指紋辨識系統。記者張弘昌／翻攝
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通緝超商警察

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