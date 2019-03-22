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港府下令封殺我官員畫面？港陸媒：直播畫面都播出了

整頓治安汙染源 新北警：首重緝毒肅槍防鬥毆

2019-03-22 16:16聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市長侯友宜日前宣告要消除「治安汙染源」，結合市府團隊力量針對治安、交通、公安問題三管齊下，自3月19日起進行長達1個月的治安整頓期，並首重在查緝槍毒及防制聚眾鬥毆行為上，市警局今天展示執行安居緝毒專案兩周緝毒及肅槍成效，同時宣告警方掃蕩治安汙染源行動正式展開，絕不讓犯罪誘因擴散。

新北市警局副局長艾鵬表示，高檢署及內政部警政署在今年3月5日至19日規畫今年第1波「安居緝毒專案」，經新北市警方全力查緝，一共查獲製毒、販毒藥頭151人，其中31人由法院裁定羈押，查扣第一、二級毒品18.7公斤、各式毒品咖啡包將近98公斤，市刑大幹員在高雄市破獲1處製毒工廠，扣押毒犯所有瑪莎拉蒂（Maserati）跑車1輛，更起出多達9700萬現金，為近年罕見。警方不僅在緝毒工作有所斬獲，在全國同步肅槍行動中也查獲各式長短槍枝共13枝，其中更有火力強大的制式M4A1突擊步槍1枝，成果豐碩。

市警局表示，在這一個月內的治安整頓期間，將針對特定營業場所進行全面擴大臨檢，新北市警局所屬各警分局會針對轄內毒品犯罪熱門時段、地點，包含做為販毒據點大樓與社區、犯罪組織及幫派涉毒地點、群聚施用毒品地點、青少年易遭引誘聚集施用與毒品交易熱點增派警力加強巡邏攔查，天羅地網重點式查緝毒品犯罪。

警方並製作「不要打架」宣導海報，在容易打架滋事處所張貼，提醒民眾理性自制及涉及之法律責任，及業者防處、通報的社會責任，如一再發生鬥毆事件，轄區警分局長將親自登門張貼紅色的醒目海報，並施行密集式臨、路檢防止暴力事件再度發生，若發現有違規營業項目，同時提報市府公安小組實施聯合稽查，最重者處以斷水斷電，讓治安汙染源確實消失，給市民一個安全的生活環境。

天道盟綽號「瘋濟公」的前盟主蕭澤宏上月病逝，公祭會場設在蘆洲區三民路，為防制幫派分子乘隙滋事，新北市警局已約制幫派角頭遵守警方「不動員」、「不串聯」、「不以幫派名義參加」三不原則，違者依法強力取締，禁止進入會場。轄區蘆洲警分局已自3月10日起即在告別式會場內外部屬蒐證、盤查勤務，防制幫派分子滋事發生，並查獲2件毒品案。

警方表示，3月24日公祭當天警方除架設高畫質監錄設備、空拍機監控現場，市刑大、保大、少年隊及鄰近分局聯合支援警力，將部署超過400名警力在公祭會場週邊及各路口管制人員進出，實施盤查、蒐證，取締非法，防制不良幫派分子利用此喪禮告別式，串聯造勢或公開從事幫派活動。

「警察執法查捕罪犯的治安工作沒有空窗期。」艾鵬表示，新北市已統合警察、消防、工務、經發、交通、觀光、環保、勞工、衛生局及拆除大隊等局處組成專案小組，結合行政力量執行聯合稽查，以有效整頓治安汙染源熱點，打造「治安、公安、交安」違法零容忍的的三安城市。

整頓治安污染源，新北市警局今天展示執行安居緝毒專案查緝成效，新北市警局副局長艾鵬...
整頓治安污染源，新北市警局今天展示執行安居緝毒專案查緝成效，新北市警局副局長艾鵬表示，為期一個月的三安大執法，首重緝毒肅槍防鬥毆。記者王長鼎／攝影
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整頓治安污染源，新北市警局今天展示執行安居緝毒專案查緝成效，新北市警局副局長艾鵬...
整頓治安污染源，新北市警局今天展示執行安居緝毒專案查緝成效，新北市警局副局長艾鵬表示，為期一個月的三安大執法，首重緝毒肅槍防鬥毆。記者王長鼎／攝影
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整頓治安污染源，新北市警局今天展示執行安居緝毒專案查緝成效，新北市警局副局長艾鵬表示，為期一個月的三安大執法，首重緝毒肅槍防鬥毆。記者王長鼎／攝影
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整頓治安污染源，新北市警局今天展示執行安居緝毒專案查緝成效，新北市警局副局長艾鵬表示，為期一個月的三安大執法，首重緝毒肅槍防鬥毆。記者王長鼎／攝影
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整頓治安污染源，新北市警局今天展示執行安居緝毒專案查緝成效，新北市警局副局長艾鵬表示，為期一個月的三安大執法，首重緝毒肅槍防鬥毆。記者王長鼎／攝影
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毒品幫派
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