掃毒總量夠1千萬人吸食 感冒藥管制有漏洞

2019-03-22 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



警政署執行安居專案掃毒，雖然破獲1.5公噸安非他命及K他命走私，為史上最大宗，但也查獲感冒藥提煉製毒工廠，顯示藥品管制出現漏洞，專案逮捕1200餘人，查扣的毒品總量，換算可供逾1000萬人次吸食。

警方去年推動兩波安居專案，本月5日至19日的第三波掃蕩，查獲毒品案983件1212人，含未成年40人，其中製造33件45人、販賣934件1138人、運輸走私16件29人，有623人被檢察官聲請羈押，聲押率57.71％，465人被法院裁定羈押，准押率74.61％。

保三總隊與刑事局今年1月在高雄港碼頭進口倉查驗區，攔截從越南進口貨櫃，發現以木合板夾藏安非他命及K他命共1.5公噸，本月逮捕幕後主嫌，為國內史上查獲最大量毒品走私。

刑事局觀察，近年安非他命案件微幅上升，K他命有下降趨勢，這次以安非他命為主要查緝目標，打擊安毒走私及製造工廠，掃除藏身社區的藥頭。

屏東縣警方上月在屏東縣破獲製毒工廠，逮捕3名犯嫌，起出以感冒藥提煉的液態麻黃鹼2140公斤，估算可製造16公斤安非他命；刑事局說，近年販毒集團多從大陸輸入安毒原料，鮮少查獲使用感冒藥傳統手法，可能是政府大力緝毒，讓原料取得不易。

針對K他命案件下降，刑事局研判轉移至毒品咖啡包或其餘新興毒品，列為緝毒重點，新北市警方本月在桃園市查獲販毒案，搜出咖啡包、毒糖果等各類毒品53公斤。