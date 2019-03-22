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安居緝毒專案第3波 查扣毒品逾7300公斤

2019-03-22 14:24中央社 台北22日電

台灣高等檢察署今天表示，第3波安居緝毒專案查扣毒品超過7300公斤、犯罪所得逾新台幣1.1億元，成功遏阻毒品流入社會，保護國人健康。

高檢署新聞稿指出，全國檢警等緝毒系統本月5日至19日發動第3波安居緝毒專案，針對犯罪組織及幫派涉毒地點、群聚施用毒品地點、青少年易遭引誘聚集施用點及毒品交易熱點進行強力查緝。

查緝行動另鎖定新興毒品、販毒給少年的藥頭、毒品工廠、走私集團，並就列管重大毒品案件進行清查及溯源，以期緝獲背後集團，強力阻斷其通路、斬斷資金網絡。

高檢署指出，本次專案行動扣得各級毒品超過7315公斤，查獲製造、販賣、運輸藥頭1126人，其中411人遭羈押，查扣現金1億1034萬9831元、車輛52部、手機等電子3C產品874台。

高檢署表示，反毒無法由政府一方即可順利完成，全民參與才能建立全方位的反毒通報網絡，本次接獲民眾提供情資而查獲者計有753件，顯見警民合作奏效，緝毒是持續、長久的工作，希望全民踴躍參與，建構綿密反毒通報網絡做為政府後盾。

高檢署還表示，中大樂透的機會是1398萬分之1，但檢舉藥頭最高獎金1000萬元，鼓勵民眾勇於檢舉，檢舉人身分將獲得完全保密。

行政院在民國106年5月推出「新世代反毒策略」，107年1月23日提出「安居緝毒方案」，繼去年1、2月間及6月25日至8月31日分別執行第1、2波安居緝毒專案，今年3月5日至19日進行第3波安居緝毒行動。

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