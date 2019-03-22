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影／男子與警狹路相逢 先前逃過這回藏毒躲不了

2019-03-22 13:40聯合報 記者林保光╱即時報導

高雄市警保安大隊員警昨天晚間盤查可疑違規車輛，遭開車的陳姓男子反抗，眼尖員警發覺車內有個小包包露出夾鏈袋，疑有毒品，但陳仍拒不下車受檢，員警強制拉下他也遭踹幾腳，制伏他後，果然在車內發現毒品和子彈，將他及同車的朋友一併移送法辦。

拋保大特勤中隊長許金發表示，陳姓男子（34歲）約2周前也曾遇同支特勤警組，當時員警要求他下車，他同樣不下車，只願意讓員警查身分字號，因沒看到可疑違禁物，查過身分後便讓他離去，但昨晚特勤雷虎小組卻發現，後座腳踏板的黑色小包包露出粉末夾鏈袋，才依法強制要求他下車受檢。

警方瞭解，昨晚9點多，保大特勤員警巡邏經過高雄市鳳山區建國路二段，發現陳姓男子的開車違規停車，上前要陳受檢，陳仍拒不下車，後來員警發現後座包包露出夾鏈袋，要求他下車，但他先稱要找朋友，後來又說找律師，並要把車窗關上，員警立刻阻止關車窗，迅速打開車門，強制拉他下車。

陳涉嫌踹員警，被警方拉下車制伏，同車的朋友羅姓男子（40歲）見他的手機被警方拿走，涉嫌對員警咆哮，並要搶走手機，同被警方制伏。

警方打開包包，發覺有11包安非他命，並在車內置物箱搜出12顆子彈，立刻逮捕陳、羅2人。陳事後供稱毒品和子彈下他的，與羅無關，警方依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及妨害公務罪嫌，查辦陳姓男子，另依妨害公務罪嫌將羅移送法辦。

高雄市警方在陳姓男子的轎車發現毒品和子彈。記者林保光／翻攝
高雄市警方在陳姓男子的轎車發現毒品和子彈。記者林保光／翻攝
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高雄市警方攔查陳姓男子的轎車遭反抗，警方強制拉他下車。記者林保光／翻攝
高雄市警方攔查陳姓男子的轎車遭反抗，警方強制拉他下車。記者林保光／翻攝
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毒品妨害公務
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