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警車騎進加油站加油 意外查獲移動式毒品交易站

2019-03-22 13:09聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

新北市蘆洲員警日前在轄區內巡邏時，因警車沒油騎進加油站加油，卻發現加油站內停放1輛未熄火的轎車十分可疑，上前盤查竟發現毒犯車上藏有大量毒品，警方隨即將車上2人帶回警局，依毒品通緝及毒品危害防制條例進行偵辦。

李姓男子（43歲）17日晚間駕駛白色轎車載著何姓男子（44歲）從台中來新北市蘆洲疑似進行毒品交易，因為將車輛臨停在蘆洲三民路某加油站借用廁所未熄火，被剛好前去加油的員警查覺有異，立即上前盤查。

李男從廁所走出來時，剛好看到員警正在轎車旁準備盤查，李男還一度想往反方向走遠，被員警當場叫了回來，要求他出示證件查看。李男自知躲不掉只好乖乖受檢。

但另名員警眼尖發現副駕駛座還有人，也請他下車接受盤查，但這名何姓男子卻向員警謊報身份，當場被員警所配備的人臉辨識系統戳破謊言，確認何男根本是名毒品通緝犯。

員警隨後在副駕駛座位下，取出多包毒品，其中海洛因就有2百多公克，另外還有安非他命以及70個毒品分裝袋和1台電子磅秤，員警也發現車上就有5部手機，李男這才坦承毒品和手機都是他所持有的。

蘆洲分局集賢派出所警員呂維晉、謝樟耀隨後將何男及李男帶回警局偵辦，並將2人依毒品通緝及毒品危害防制條例移送。

警車騎進加油站加油，意外查獲移動式毒品交易站，還靠人臉辨識系統查獲毒品通緝犯。記...
警車騎進加油站加油，意外查獲移動式毒品交易站，還靠人臉辨識系統查獲毒品通緝犯。記者巫鴻瑋／翻攝
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警車騎進加油站加油，意外查獲移動式毒品交易站，還靠人臉辨識系統查獲毒品通緝犯。記...
警車騎進加油站加油，意外查獲移動式毒品交易站，還靠人臉辨識系統查獲毒品通緝犯。記者巫鴻瑋／翻攝
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毒品加油站
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