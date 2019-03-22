台東天下第一關森永派出所 民眾：違法者沒事別亂闖！

2019-03-22 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



台東縣大武警分局有「天下第一關」稱號的森永派出所，昨晚查獲3名逃逸外籍移工，經偵詢後移送移民署台東專勤隊偵辦。警方統計從去年1月至今年3月止，總共查獲非法外籍移工共6件11人，另通緝犯、毒品及公共危險等案累計也逾百件。當地民眾表示，「違法者沒事別亂闖！否則過不了關就抓進去關」。

森永派出所昨晚執行交通稽查勤務時，發現一輛自小貨車行跡可疑，於盤查該車輛時，駕駛人向警方謊稱，其係載朋友到台東遊玩，但員警觀察發現，車上乘客神色怪異、不發一語，似非本國籍人士。經盤查3名乘客均未攜帶任何證件，均為越南籍逃逸移工。原分別申請在台中、彰化地區工作，為求更好工作待遇，曠職逃逸想到台東打工賺錢。

大武警分局統計從去年1月至今年3月止，總共查獲非法外籍移工共6件11人，呼籲不可隨意僱用未經行政院勞工委員會許可外籍勞工，否則依「就業服務法」規定，可處新台幣15萬元以上、75萬元以下罰鍰。

森永派出所，扼守往來台東最重要的孔道，往來高雄、台東的車輛，必定經過，警方基於治安，幾乎嚴格攔查每一輛車，每年破獲案件，經常高居全縣之冠，因而贏得「天下第一關」的稱號，也令不法者望之生畏。