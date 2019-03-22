台東天下第一關森永派出所 民眾：違法者沒事別亂闖！
台東縣大武警分局有「天下第一關」稱號的森永派出所，昨晚查獲3名逃逸外籍移工，經偵詢後移送移民署台東專勤隊偵辦。警方統計從去年1月至今年3月止，總共查獲非法外籍移工共6件11人，另通緝犯、毒品及公共危險等案累計也逾百件。當地民眾表示，「違法者沒事別亂闖！否則過不了關就抓進去關」。
森永派出所昨晚執行交通稽查勤務時，發現一輛自小貨車行跡可疑，於盤查該車輛時，駕駛人向警方謊稱，其係載朋友到台東遊玩，但員警觀察發現，車上乘客神色怪異、不發一語，似非本國籍人士。經盤查3名乘客均未攜帶任何證件，均為越南籍逃逸移工。原分別申請在台中、彰化地區工作，為求更好工作待遇，曠職逃逸想到台東打工賺錢。
大武警分局統計從去年1月至今年3月止，總共查獲非法外籍移工共6件11人，呼籲不可隨意僱用未經行政院勞工委員會許可外籍勞工，否則依「就業服務法」規定，可處新台幣15萬元以上、75萬元以下罰鍰。
森永派出所，扼守往來台東最重要的孔道，往來高雄、台東的車輛，必定經過，警方基於治安，幾乎嚴格攔查每一輛車，每年破獲案件，經常高居全縣之冠，因而贏得「天下第一關」的稱號，也令不法者望之生畏。
「平均一個星期，就會查獲2件案子。」派出所員警表示，曾經一天破獲5件案子，一年下來破獲2、30件是很稀鬆平常的事；大部分以通緝犯、持有毒品及酒駕最多，幾個月前，有假冒司法人員的詐騙集團成員，經過該派出所時被員警識破截獲。另有歹徒企圖逃住西部藏匿，在經過森永所時，被警力層層包圍逮獲；也有駕駛人在台東市區肇事逃逸，還是過不了森永所，被逮捕歸案。
留言