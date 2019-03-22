親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

避開清明掃墓車潮 連假前一周假日國道7折收費

他拆解瑜、德2字 預言總統大選藍綠變化

台東天下第一關森永派出所 民眾：違法者沒事別亂闖！

2019-03-22 11:51聯合報 記者尤聰光╱即時報導

台東縣大武警分局有「天下第一關」稱號的森永派出所，昨晚查獲3名逃逸外籍移工，經偵詢後移送移民署台東專勤隊偵辦。警方統計從去年1月至今年3月止，總共查獲非法外籍移工共6件11人，另通緝犯、毒品及公共危險等案累計也逾百件。當地民眾表示，「違法者沒事別亂闖！否則過不了關就抓進去關」。

森永派出所昨晚執行交通稽查勤務時，發現一輛自小貨車行跡可疑，於盤查該車輛時，駕駛人向警方謊稱，其係載朋友到台東遊玩，但員警觀察發現，車上乘客神色怪異、不發一語，似非本國籍人士。經盤查3名乘客均未攜帶任何證件，均為越南籍逃逸移工。原分別申請在台中、彰化地區工作，為求更好工作待遇，曠職逃逸想到台東打工賺錢。

大武警分局統計從去年1月至今年3月止，總共查獲非法外籍移工共6件11人，呼籲不可隨意僱用未經行政院勞工委員會許可外籍勞工，否則依「就業服務法」規定，可處新台幣15萬元以上、75萬元以下罰鍰。

森永派出所，扼守往來台東最重要的孔道，往來高雄、台東的車輛，必定經過，警方基於治安，幾乎嚴格攔查每一輛車，每年破獲案件，經常高居全縣之冠，因而贏得「天下第一關」的稱號，也令不法者望之生畏。

「平均一個星期，就會查獲2件案子。」派出所員警表示，曾經一天破獲5件案子，一年下來破獲2、30件是很稀鬆平常的事；大部分以通緝犯、持有毒品及酒駕最多，幾個月前，有假冒司法人員的詐騙集團成員，經過該派出所時被員警識破截獲。另有歹徒企圖逃住西部藏匿，在經過森永所時，被警力層層包圍逮獲；也有駕駛人在台東市區肇事逃逸，還是過不了森永所，被逮捕歸案。

台東縣大武警分局森永派出所，昨晚查獲3名逃逸外籍移工，經偵詢後移送移民署台東專勤...
台東縣大武警分局森永派出所，昨晚查獲3名逃逸外籍移工，經偵詢後移送移民署台東專勤隊偵辦。圖／大武警分局提供
分享
森永派出所員警執法嚴格，當地民眾表示，「沒事別違法亂闖！否則過不了關就抓進去關」...
森永派出所員警執法嚴格，當地民眾表示，「沒事別違法亂闖！否則過不了關就抓進去關」。本報系資料照片
分享
森永派出所，扼守往來台東最重要的孔道，往來高雄、台東的車輛，必定經過，警方基於治...
森永派出所，扼守往來台東最重要的孔道，往來高雄、台東的車輛，必定經過，警方基於治安，幾乎嚴格攔查每一輛車，每年破獲案件，經常高居全縣之冠，因而贏得「天下第一關」的稱號。圖／大武警分局提供
分享

台東移工毒品
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

影╱單手騎車躲警攔查 男子涉藏毒被逮

2019-03-22 12:11

新北強力執行三安 新店警查獲槍彈和毒品

2019-03-22 12:10

警政署長宣示 絕對讓涉及黑幫毒品的夜店關門

2019-03-21 20:59

黃光芹：韓粉仍以鍵盤殺人 威脅案已有偵辦進度

2019-03-21 19:45

嘉義縣商業會理事長否認外遇 調解破裂妻子將提告

2019-03-21 18:40

街頭鬥毆開槍擄錯人 全國警大掃黑槍127把

2019-03-21 15:58

M&M巧克力包裝被改造成吸食器 毒蟲還一度耍賴否認

2019-03-21 15:57

新竹民宅種大麻 北市偵查佐出資買種子一併被訴

2019-03-21 15:52

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

轎車慘被夾扁畫面曝光 疑聯結車煞不住釀5連環撞

2019-03-21 13:51

影／液態氨槽車西濱失控翻覆 消防全面警戒

2019-03-21 23:39

她拜完月老五天後桃花超旺 網友：史上最OP月老廟

2019-03-21 14:50

北市府工務局爆貪汙 廉政署搜索約談8人

2019-03-21 16:32

台南議會今不平靜！藍議員遭聲押 綠議員遭搜索

2019-03-21 13:11

新市區道路徵收傳弊案 廉政署搜索議員辦公室

2019-03-21 15:12

男爬山突抽搐暈倒搶救不治 疑因高血壓導致

2019-03-21 13:10

黃光芹：韓粉仍以鍵盤殺人 威脅案已有偵辦進度

2019-03-21 19:45

阿兵哥凍未條 酒店門口撿屍性侵判4年

2019-03-21 15:13

騎士遇警攔查急丟包 赫見毒品400多公克

2019-03-21 13:10

少東欠天價債拿超跑調頭寸 上知名酒店夜擲百萬迷酒色

2019-03-21 17:20

店員結帳到一半落跑？ 網友下一秒喊：暖心，可以嫁了

2019-03-21 14:46

台南議員洪玉鳳涉詐領助理費 洪及丈夫2人裁押禁見

2019-03-21 21:02

影／吊車再奪命！機車吊車發生車禍 收假軍人當場輾斃

2019-03-22 10:18

南京東路無照飆速撞死3人 謝亞軒：一條命想賠50萬

2019-03-21 13:54

普悠瑪賠償林佳龍提1320萬賠償 家屬：不能接受

2019-03-21 12:39

顏清標賣泰式打拋豬水餃 商標早在他選立委時就想好了

2019-03-21 13:21

傳產少東搞超跑欠天價債務神隱 父氣昏報失蹤協尋

2019-03-21 14:46

美國女大兵戀愛陷阱 警成功阻攔詐騙

2019-03-21 20:32

她3次婚姻都不美滿 第4次又遇人不淑

2019-03-21 15:58

街頭鬥毆開槍擄錯人 全國警大掃黑槍127把

2019-03-21 15:58

爬秀姑巒山遇乾屍 正妹登山客臉書協尋家屬

2019-03-22 11:15

醫師逃漏稅5億案 檢察官論壇激辯

2019-03-22 00:57

監理站虐童案打人金髮男身分曝光 動手的竟是伯父

2019-03-21 17:56

學生妹膀胱炎看診遭大媽狂酸 「年紀輕輕上婦產科不檢點」

2019-03-21 14:21

陸軍汽基廠爆弊案 6官兵涉貪被訴

2019-03-22 00:26

名棒球教練之子師生戀 殺死女老師二審判無期

2019-03-21 19:53

爭遺產砍胞兄 見父親靈堂…我錯了

2019-03-22 00:46

八年級超跑少東涉吸金跳票 債權人要找藏鏡人出面

2019-03-21 14:23

廁所能看夕陽？ 補教狼師藉課輔猥褻4名女生受害

2019-03-21 22:02

普悠瑪每人賠1320萬 家屬不接受

2019-03-22 00:08

女駕駛切進內車道 撞遊覽車後大側翻

2019-03-21 21:01

國道連環撞…聯結車夾扁轎車 奪1命

2019-03-22 00:48

超跑吸金 傳產少東欠債神隱 父親氣到昏倒

2019-03-22 00:31

陸軍勤務場爆弊案劣質零件一碰就碎 新北檢起訴18人

2019-03-21 19:33

帶超量香菇闖關被攔 火爆男想打海關遭移送

2019-03-21 19:36

過分！小孩調皮 金髮男竟踹飛2歲兒還重摔椅子

2019-03-21 14:41

國內首宗「痛痛女孩」告衛福部案 下月11日宣判

2019-03-21 12:38

房客燒炭亡害變凶宅 二房東慘賠屋主100萬

2019-03-21 22:55

高分檢傳訊女檢莊珂惠 調查黃女指控她摸乳疑案

2019-03-21 23:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top