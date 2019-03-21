警政署長宣示 絕對讓涉及黑幫毒品的夜店關門

2019-03-21 20:59 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市警察局為貫徹警政署掃蕩黑幫及打擊毒品犯罪等目標，中山警分局及台北市刑事警察大隊毒品查緝中心，先是在3月16日到北市中山區兩家酒店查獲涉毒不法事證，起獲已施用之K盤7只、卡片14張、殘渣袋與毒品咖啡包等證物，共帶回涉案犯嫌68名。

北市警方又在3月20日9時，同樣是中山警分局及北市刑事警察大隊毒品查緝中心，持搜索票到中山區林森北路一處酒店執行搜索，起獲各式咖啡包245包(2.5公斤)、愷他命2包(164.6公克)、愷他命55小包(43.6公克)、及分裝袋、磅秤等，帶回涉案犯嫌29名，北市警局5天內連破3間涉毒酒店。

警政署署長陳家欽肯定台北市警察局5天內連破3間涉毒酒店的執行成效，率同刑事警察局局長黃明昭、台北市警察局局長陳嘉昌，共同到北市刑事警察大隊毒品查緝中心，慰勉中山警分局及刑事警察大隊毒品查緝中心執行同仁辛勞。

陳家欽表示，警方將持續動員積極掃蕩不法，絕對讓涉及黑幫、毒品的夜店關門，以維社會治安。