黃光芹：韓粉仍以鍵盤殺人 威脅案已有偵辦進度

2019-03-21 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



資深媒體人黃光芹日前傳遭疑似韓粉圍剿，甚至揚言傷害她的愛子而請辭電台主持。她今晚在臉書貼文說，韓粉至少今依舊不肯罷手，持續以鍵盤殺人，甚至泯滅人性再拿她兒子挑釁。她披露：「對於幾宗明顯進行直接恐嚇威脅我們生命安全的歹徒，我們沒有輕縱，檢警已有偵辦進度」。

黃光芹今晚以「天那麼黑，風那麼大，媽媽回家了！」為題在臉書貼文表示：3月14日我公開聲明請辭，言明將在近期內交出主持棒。接著，我與公司商議，以最快的速度、2個禮拜時間，處理合約、節目銜接等事宜。

但她說：未料此間，韓粉依舊不肯罷手，持續以鍵盤殺人，以「騙子」、「噁心媒體人」、「自導自演」等字眼，毁人名譽，不遺餘力；甚至泯滅人性，再拿我兒子挑釁：「他現在安全了嗎？」「假韓粉」抓到了嗎？

黃光芹表示：我退，但不想退讓；我捨，但没有絲毫不捨。於是我速戰速決，做了一個立即性的處理，將下週節目趕製完成，這樣我可以提前一週、也就是在明天中午1:00現場節目結束之後，正式交出主持棒，告別2年2個月的電台主持工作。

黃光芹感謝來自各方認識的、不認識的朋友加油打氣。她表示：對於那每天幾千則洗版、霸凌的文字，我並未提出誹謗告訴，所以你們大可以以「假韓粉」卸責，我不會追究；但對於幾宗明顯進行直接恐嚇威脅我們生命安全的歹徒，我們沒有輕縱，檢警已有偵辦進度。

黃光芹說：我希望假以時日，我將如「刺激1995」一片中的男主角，穿過糞汙的下水道，高舉手，迎接天降甘霖。