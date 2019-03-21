嘉義縣商業會理事長否認外遇 調解破裂妻子將提告

2019-03-21 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



32歲嘉義縣商業會理事長張景皓，和施姓女子去年7月辦理結婚登記，原預定今年4月訂婚、12月舉辦婚宴。但妻子指控張景皓有外遇，還有賭博、上酒店等惡習，更將她的私密照傳給張的友人。張景皓則否認妻子的指控。雙方今天分別由律師代表和親友陪同，到民雄鄉調解委員會申請調解，由於雙方對贍養費金額差距過大，調解不成，施女將提告。

施女今早由鄭姓乾夫婦陪同與會，張景皓則委託律師邱皇錡出席。不到1小時即宣告調解不成。

施女的鄭姓乾爹說，張景皓發生外遇，導致施女精神崩潰、懷胎9週流產。鄭說，調解會上，張的律師指控他們提供不實內容給媒體，女方則提出照片、手機通訊截圖等證據。鄭說，張景皓將妻子的私密照外流給友人，還有賭博、上酒店、抽大麻等脫序行為，讓乾女兒施女相當痛苦，無法再繼續和他維持婚姻關係。

鄭說，今年1月底向張男提出離婚，並給付800萬元精神、名譽等賠償金，還有每個月5萬元贍養費直到女方再婚等，張的律師卻表示只給付20萬元，今天調解不成，將循司法途徑提告。

張的律師邱皇錡表示，為避免激化雙方對立，當事人張景皓未出席，因雙方提出調解金額差距過大破局。他說，張景皓多次和施女協商，也曾想繼續婚姻，但對方在調解前將事情鬧大，本來想挽回的婚姻恐很難再維繫。