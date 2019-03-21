街頭鬥毆開槍擄錯人 全國警大掃黑槍127把

2019-03-21 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



街頭聚眾鬥毆頻傳，不時伴隨槍響，甚至發生開槍擄人事件；刑事局為此發動全國同步肅槍專案，半個多月掃蕩127把黑槍，8成是改造槍和具殺傷力空氣槍；其中本月2日新北市三峽區發生當街開槍擄錯人案件，警方為追查作案改造槍支來源，荷槍實彈攻堅破獲多個改造槍械工廠，壓制非法槍械氾濫氣燄。

刑事局說，歷年查獲非法槍支，改造槍比例高達85%，多半是以「模型槍」或「操作槍」改造而成；其中操作槍因不具打擊底火名為「玩具槍」未列管，卻可輕易改造，問題尤其嚴重，未來希望能修法將操作槍納入「模擬槍」規範管制，從源頭管理。根據槍砲彈藥刀械管制條例規定，單純持有、陳列公告查禁模擬槍，處3萬元以下罰鍰。

本月2日凌晨1時許，19歲陳姓男子在三峽區中華、光明路口，遭2輛汽車下來3名男子強行押上車擄走，陳抗拒時對方還連開3槍示威，2個多小時後陳在附近毫髮無傷獲釋，經查根本押錯人。

案件引發社會關注，加上近來街頭聚眾鬥毆頻傳，不時有人開槍，警政署當天火速發動全國同步肅槍專案；刑事局偵一大隊隨即在三峽區破獲兵工廠，並查出開槍押錯人的35歲徐姓主嫌行蹤，循線逮人，起出作案槍支。

刑事局偵六大隊則在宜蘭縣查獲7把具殺傷力的改造空氣長槍，逮捕曹姓、許姓男子2名嫌犯；2人稱只是因為好玩才改槍，仍被依槍砲罪嫌移送法辦。