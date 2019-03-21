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新竹民宅種大麻 北市偵查佐出資買種子一併被訴

2019-03-21 15:52聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

北市警中正二分局偵查佐林昱伯被控夥同毒販周漢祥及林煒智等人在新竹一處民宅栽種大麻，台北地檢署今依毒品危害防制條例、貪污治罪條例等罪起訴林等4人。

刑事局南打中心去年底赴新竹破獲大麻工廠，逮捕在場種植的林煒智，緝毒組檢察官詹騏瑋為清查林昱伯等人是否有吸食毒品行為，也對相關人進行採尿鑑定。

檢警約談林昱伯、周漢祥到案，查扣林昱伯等人存摺，追查金流發現，林昱伯涉及出資購買大麻種子，為釐清有無其他員警涉案，聲押禁見林昱伯獲准。

檢方偵訊林煒智時，林男也爆料林昱伯、周漢祥(收押)是共犯，檢方比對監控資料，認定3人知悉大麻利潤驚人，意圖栽種大麻販售牟利。

檢方查出，林昱伯夥同周漢祥經營大麻販售、種植生意，去年林曾分批販售10公克、13公克的大麻，各別獲利8500元、14000元。

林昱伯另接受周漢祥的委託，收受14000多元之後，利用職務幫忙暗中蒐集欠債人（購毒者）的個人資料，讓周可赴其住處討債。

檢方認為，林、周已觸犯貪污治罪條例之行收賄罪、個人資料保護法等罪，依法起訴。

另男子林睿耆住在林煒智種植大麻之處，且幫忙澆水灌溉，兩人已涉犯毒品危害防制條例製造二級毒品罪，均依法起訴。

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