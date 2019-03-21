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未成年兒子打死人 父母連帶賠償710萬

2019-03-21 08:02聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

5年前剛退伍的莊姓男子，積欠賭債40萬元，被討債的鄭男等人打死，二審依傷害致死罪將鄭男等5人判處8年至1年6月不等徒刑，被害人父請求損害賠償，台中地院判決鄭男等4名成年人，與劉姓少年及其父母連帶賠償710萬餘元。

被害人父母以死者是家中獨子，才剛退伍不久，竟遭鄭等人兇殘對待無端枉死，致他終日無法入眠，精神痛苦甚鉅，生活孤苦無依，因此請求損害賠償。

法官審酌，莊男正值青年，遭鄭男等人侵權行為而死，致莊的父母蒙受白髮人送黑髮人之痛，受有相當精神上痛苦，判決鄭男等4名成年人、劉姓少年及其父母連帶賠償710萬元。

檢審查出，被害人莊男於103年元月19日，前往鄭男的李姓友人住處，賭玩俗稱「四支刀」撲克牌，莊男賭輸欠李男賭債40萬元，鄭男代友向莊男追討賭債，約莊元月28日在北區北平路一家便利商店見面。

當晚，鄭男質問莊男如何處理賭債，莊趁隙離開便利商店，往武昌街、陝西東一街方向逃跑，經鄭男、杜男、吳男、劉男、劉姓少年等人攔下，強行拖往杜男所駕駛的自小客車。

因被害人莊男不斷抗拒，遭鄭男等人搥打頭部、以腳踹他的身體，致莊男頭部重創，腹部、四肢多處受傷。鄭男等人強行將莊男押上車，載往大坑日光溫泉山區，脅迫被害人簽下80萬元本票交付，再載往北平路的便利商店前釋放。

莊男於元月29日凌晨，在北區太平路與文祥街口的寶覺寺前，與綽號「阿磊」的友人聊天，告知遭強押遭毆打經過，便返回住處睡覺，因顱內出血、顱骨骨折，傷重死亡，經莊母進入房間，發現兒子死亡，報警查獲鄭嫌等人。

台中高分院依傷害致死罪，將鄭男等4名成年人，分別判處有期徒刑8年、7年6月、7年2月、3年7月，經最高法院判決上訴駁回而告確定；而劉姓少年被少年法庭則判處有期徒刑1年6月確定。

莊姓男子積欠賭債40萬元，被討債的鄭男等人打死，二審依傷害致死罪將鄭男等5人判處...
莊姓男子積欠賭債40萬元，被討債的鄭男等人打死，二審依傷害致死罪將鄭男等5人判處8年至1年6月不等徒刑，被害人父請求損害賠償，台中地院判決鄭男等4名成年人，與劉姓少年及其父母連帶賠償710萬餘元。圖／本報資料照
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