Uber Eats外送運毒 新北檢查獲藥頭約百人

2019-03-20 19:37 中央社 新北20日電



新北地檢署今天表示，執行「安居緝毒專案」查獲藥頭約100人，有的案情涉及利用Uber司機或Uber Eats運毒，另查扣海洛因磚76塊，市值新台幣1億5000萬元，可供29萬人次吸食。

新北地檢署今天下午發新聞表示，依照高等檢察署規劃的「安居緝毒執行計畫」，執行第3波查緝行動，針對販毒者據為發送毒品的大樓與社區、犯罪組織及幫派涉毒地點，也針對群聚施用毒品的地點、青少年易遭引誘聚集施用點及毒品交易熱點，強力查緝。

這次專案共聲請核准約100張搜索票，執行掃蕩大樓社區等處，並查獲製造、販賣、運輸及轉讓毒品的藥頭人數約100人，聲請羈押獲准15名。

新北檢表示，本次專案執行期間，由新北地檢署檢察官楊唯宏指揮新北市政府三重警察分局，偵辦利用不知情的Uber司機及快速美食Uber eats外送服務運送毒品。

專案小組於3月17日在三重地區查獲余男、林男等人，查扣毒品梅錠、毒品梅片、小惡魔毒品咖啡包、各式分裝袋及現金，好像是「毒品雜貨店」。余嫌日前經檢方聲押禁見獲准。

檢方說，貫徹「區域聯防緝毒」的新世代反毒策略，由檢察官劉新耀與桃園地檢署檢察官共同指揮海巡署偵防分署台北查緝隊，及台北市政府萬華警察分局，於2月27日會同偵防分署宜蘭查緝隊、財政部關務署查緝組、財政部關務署基隆關，組成專案小組緝獲泰國籍主嫌及台灣籍嫌犯2人到案。

新北檢說，這次扣得自境外輸入的第一級毒品海洛因磚76塊，市價新台幣1.5億，可供29萬人次吸食。嫌犯經聲押禁見獲准，正向上溯源，阻斷源頭。