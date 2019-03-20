永和分屍案 刀具店老闆曾問吳宣：你幫外國人買東西嗎

2019-03-20 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北地方法院審理加拿大籍男子顏伯萊分屍命案，今天傳喚台籍犯嫌吳宣購得凶刀的刀具店老闆父子作證，而外籍犯嫌孫武生、班特和何傑生也在收押後首度碰頭，院方為防衝突發生，現場派出多名法警戒護；針對檢辯雙方詢問刀具用途，父子2人均稱開山開路或砍柴鋸樹之用，關鍵證詞可能牽動相關罪名成不成立。

去年8月，新北市永和區河濱公園傳出分屍案，新北檢警循線追出涉案的外籍男子孫武生、班特、何傑生與台籍男子吳宣4人，陸續逮捕歸案後，去年12月分別被依殺人罪、幫助傷害致死罪起訴，案件移審法院後，檢方又將幫忙買刀的吳宣與接應送汽油的何傑生罪名從幫助傷害致死提高到幫助殺人。

法院開庭前，孫武生與班特先後步入法庭，雙方隔著一根柱子比鄰而坐，中間還有法警戒護，未見特殊情緒反應。審理時，孫武生則是翹著腳、十指交扣聽著翻譯人員解釋檢辯雙方提問和刀具店父子證詞。

法庭上，刀具店老闆對孫武生和吳宣購刀日期印象深刻，指孫看完開山刀後有拍照，雖然沒買，但吳過不久就拿著照片說要買刀，當時覺得2人有關係，還特別問了一句「你是幫外國人買東西嗎」；他表示吳宣除了買刀，還有拿防護戰術手套的照片詢問商品位置。檢察官詢問手套用途，他回答是軍人在用的專業手套，用來保護手部、避免受傷用的。

不過，刀具店老闆也說買手套的人很多，但事關個人隱私，沒過問用途。吳宣的律師問一般人開山刀的用途為何？他回答，大多是開山、鋸樹和開路等等，印象中吳宣買刀的時候曾喃喃自語說「我買這個幹嘛」。

另外，刀具店老闆指孫武生不只一次到店裡，還曾在他店裡買過折疊刀，但因為對方是外國人，自己不懂英文，所以也沒過問原因；對此，孫武生則反駁自己不曾去刀具店買過摺疊刀，認為老闆如果拿不出證據，證詞就不能當證據。