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量販事業8年虧損27億 台糖董座爽領年終125萬挨轟

「想賺足夠錢生活」他傻傻去販毒遭判刑19年10個月

2019-03-20 16:20聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園鍾姓男子缺錢花用，得知呂姓女子擔任藥頭，去年7月起開始和她取貨並販賣、轉讓，短短1個多月內就交易17次，去年8月19日經宜蘭警方拘提搜索，當場起獲分裝毒品、工具等，鍾更直言「販毒是想賺足夠錢生活」，法院依毒品危害防制條例判處他19年10個月徒刑。

檢警調查，鍾男去年7月起就以電話聯繫，和買家約在巷口、特定住家，販賣海洛因、安非他命等共17次，賺得現金1萬元，檢調監控1個多月收網將他逮捕；訊時鍾坦承不諱，還說「販賣毒品是希望賺足夠的錢過生活」等語。

法院審酌，鍾遭查獲後就供出上游是另名呂姓女子，雖然呂早被鎖定監聽，不符減輕其刑事由，但仍考量他透過實際行動，希望協助偵查單位查緝毒品犯罪，並在警訊時就坦承不諱，已見有自新之心。

判決指出，鍾販賣海洛因3次，但每次販賣數量都不超過1公克，也才各賺得1000多元，相較大盤毒梟惡行有別，若對鍾依販賣一級毒品科以減輕後最低刑度15年，仍有情輕法重而勘憫恕之處，這部分再酌減其刑。

法院斟酌，鍾僅販售、轉讓少量毒品給數人，對社會危害不比毒品大盤、中盤商，偵審階段坦承反刑，並積極供出藥頭，認定其犯後態度尚佳，依他販賣、轉讓一級和二級毒品，共17次行為判處有期徒刑19年10個月。

桃園地方法院。記者曾健祐／攝影
桃園地方法院。記者曾健祐／攝影
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