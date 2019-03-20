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海山警執行擴檢確保治安、交通、公安 掃除治安汙染源

2019-03-20 16:00聯合報 記者袁志豪╱即時報導

為打造安居樂業的生活環境，新北市長侯友宜指示市府團隊針對治安、交通、公安三管齊下，從昨天到4月18日實施為期一個月的「安居三箭－三安大執法」行動專案，分為治安大整頓、交通大執法、公安大稽查；結合警察局、交通局、消防局、工務局、經發局及觀光局等單位，以市府團隊力量消滅治安汙染源，給市民一個安全、安居、安心的生活環境。

「治安大整頓」部分，由警察局前往轄內特定營業場所，如KTV、撞球場等易滋事場所及依毒品危害防制條例列管特定營業場所全面擴大臨檢，向業者宣導要求加強自主安全管理，並執行大樓社區之毒品查緝，全面破壞販毒網降低毒品蔓延。

「交通大執法」部分，針對轄區檢舉違停前5大熱點、209處騎樓禁停機車路段執行取締，以及酒後駕車、改裝致噪音車等違規執行聯合稽查取締；針對「公安大稽查」部分，配合市政府公安小組針對色情場所執行斷水斷電、重大治安違建強制拆除、籠居外勞強制檢查以及老舊醫院強制改善。

海山警分局為穩定社會民心，防制街頭暴力，淨化社會治安，昨天晚間針對轄內治安要點、網咖等特定場所及重要路口實施擴大臨檢盤查，以優勢警力展現執法決心，防制街頭鬥毆等治安毒瘤於機先，為打造安定居住的生活環境而努力。

本次擴大臨檢勤務，運用區域性臨檢及路檢相互結合，共計查獲公共危險案1件1人、恐嚇案1件1人、竊盜案2件2人、毒品案5件6人、賭博案1件3人。

分局長王順益表示，防制街頭暴力，清除治安污染源，在特定處所及路檢點展現警方嚴密執法力道與強度，期能有效發揮打擊犯罪，震懾不法功能，藉此壓制各項犯罪行為的氣燄，讓市民能夠有更優質的安居環境。

海山警分局為穩定社會民心，防制街頭暴力，淨化社會治安，昨天晚間針對轄內治安要點、...
海山警分局為穩定社會民心，防制街頭暴力，淨化社會治安，昨天晚間針對轄內治安要點、網咖等特定場所及重要路口實施擴大臨檢盤查。記者袁志豪／翻攝
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海山警分局為穩定社會民心，防制街頭暴力，淨化社會治安，昨天晚間針對轄內治安要點、網咖等特定場所及重要路口實施擴大臨檢盤查。記者袁志豪／翻攝
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公安臨檢毒品
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