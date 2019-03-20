主動出擊！中和警閉鎖式威力掃蕩 成果豐碩

2019-03-20 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



為斷絕治安污染源，淨化社會治安，展現警察打擊犯罪決心，新北市中和警分局昨晚至今天凌晨針對轄區內青少年易聚集娛樂場所、易引發鬥毆事件場所，及各種出入複雜營業處所等為目標，動員優勢警力執行擴大臨檢勤務，實施「閉鎖式威力掃蕩」，查獲改造槍枝、毒品等各式案件，成果豐碩。

中和警方自19日晚上8時至20日凌晨1時，出動大批警力執行「擴大臨檢」專案掃蕩勤務，於中和區和城路上查獲空氣手槍，中正路汽車旅館內查獲強盜、詐欺、毒品通緝犯，景新街旅館內、福祥路上查獲毒品，累計共查獲空氣手槍1件1人、妨害自由2件2人、毒品案5件6人、

竊盜案5件5人、通緝犯8件5人、公共危險案2件2人、入出國及移民法1件1人、尋獲汽車1部、重機車3部、第三方警政裁處2件。