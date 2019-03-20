醫師旅日遭打掛彩 質疑台警推案 中市警：積極偵辦中

2019-03-20 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



雲林一名謝姓醫師本月5日在日本機場準備返台，與一名男子發生爭執，造成謝臉部掛彩，對方甚至揚言「回台灣繼續打」，謝返台後向航警局報警，航警局將案件轉交台中市警局第五分局偵辦，謝昨致電詢問進度，質疑警方「推來推去」未積極爭辦。五分局鄭重澄清，18日才收到航警局公文，承辦員警仍在清查案件狀況，積極偵辦中。

謝姓醫師本月1日至5日赴日本札幌旅遊，5日在日本北海道札幌新千歲機場準備搭機回國，與一名同旅行社不同團男子發生爭執，造成謝左眼受傷流血掛彩，男子與友人還叫囂「回台灣繼續打」，領隊上前勸阻謝回台再報警。

謝姓醫師回台向航警局報案，航警局將案件轉交台中市警察局第五分局偵辦，謝昨致電詢問進度，認為案件遭推來推去，懷疑警方未積極爭辦。

台中市警局第五分局今天下午鄭重澄清，「案件積極爭辦中」，偵查隊長何孟宗表示，本月14日航警局發文給第五警分局，前天第五警分局正式收到公文通知，並由詹姓偵查佐接案了解進度。

何孟宗說，航警局依告訴人戶籍地所屬東山所轄區，將案件移交第五警分局偵辦，是依照警察受理單一窗口報案的程序函轉，可能因此造成謝姓醫師誤會警方將案件「推來推去」。