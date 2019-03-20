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又一個！革蘭氏陰性菌最後一線用藥 泰寧4月退出台灣

竹縣男不僅盜伐家鄉林木 還販毒給部落族人

2019-03-20 15:41聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣黃姓男子等人不僅盜伐珍貴林木牟利，還利用毒品控制原鄉部落青年，迫使他們加入「山老鼠」行列。經警方長期跟監蒐證，昨天下午將黃男等3名藥頭、並搜出安非他命一批、6噸珍貴林木等，市值超過150萬元，全案訊後將黃男等人依違反森林法、竊盜、毒品及贓物等罪嫌送辦。

據警方調查，黃男本身就是部落族人，三人組成的販毒集團主要以販賣毒品安非他命給部落村民來圖暴利，甚至還當起藥頭供應部落年輕人毒品，進而控制他們從事盜伐原鄉珍貴林木，並以山區一間隱密的小木屋當作基地，以「尖石西藥房」當作暗號，企圖混淆警方視聽。

警方指出，黃男等人為了躲避警方查緝，還派出手下成立「跟監部隊」，追蹤警方動態和巡邏密度，還常下山打聽警方肅毒專案行動時間，藉此來規避警方追緝。

橫山分局偵查隊經過長期跟監蒐證，昨天下午5時點多會同刑事警察大隊偵一隊、林務局新竹林區管理處等單位，並在新竹地檢署檢察官張凱絜的指揮下執行「安居緝毒專案」，將黃男等人一網打盡，並搜出安非他命一批、6噸牛樟木、14公斤扁柏以及鏈鋸、毒品分裝袋等證物。

橫山分局分局長王文生呼籲，為打擊原鄉販毒集團，持續守護山林、延續青山綠水，鼓勵全民一起踴躍參與反毒工作，共同阻絕毒品入侵部落、社區。橫山分局也將持續查緝山老鼠及打擊毒品，且不定期與林務單位配合執行巡山工作，瓦解原鄉部落毒品犯罪及盜伐集團，還給原鄉部落一個樸實的生活。

警方長期跟監蒐證，昨天下午將黃男等3名藥頭、並搜出安非他命一批、6噸珍貴林木等，...
警方長期跟監蒐證，昨天下午將黃男等3名藥頭、並搜出安非他命一批、6噸珍貴林木等，市價值超過150萬元。圖／橫山分局提供
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