影／被逮金三角成員疑泰軍人 在台有內鬼監視毒品出入

2019-03-20 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



海巡署破獲「金三角走私毒品集團」核心成員SREENACK跨境來台設點運送毒品案，逮捕來自金三角的核心成員SREENACK（38歲），據了解SREENACK在去年10月持觀光簽證來台，上面標注的職業竟然是泰國現役軍人，SREENACK進入台灣後，台灣就接獲國際刑警組織通報，原來SREENACK早就被國際刑警組織盯上，國際刑警根據情資，懷疑他是金三角核心成員，但卻苦無證據可以動手抓人，但卻一直專注他的行蹤，SREENACK進入台灣後，國際刑警認為不對勁，立即通報台灣注意，果然查獲運毒販行。

據了解，海巡署及台灣警方，在過去數次成功攔截SREENACK所屬販毒集團走私到台灣的毒品，其中一次更被查獲一千多塊海洛因磚，金三角方面懷疑台灣可能有內鬼出賣集團，才派出SREENACK先行來台設點布置，並充當監貨角色，不料他一進入台灣就被海巡署及警方盯上。

至於被逮的台籍高姓男子（56歲），原本在泰國及台灣從事貿易進出口生意，但後來生意失敗，在外積欠債務，卻因此被毒品集團吸收，派回台灣負責接受毒品及運輸工作。