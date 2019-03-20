泰緬金三角毒品集團入台設點販毒 海巡署循線逮人

2019-03-20 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



位於泰緬邊境的金三角是國際知名毒品生產及輸出地，海巡署日前掌握消息，金三角走私毒品集團核心成員SREENACK（38歲），去年10月持觀光簽證來台，並與台灣籍高姓男子（56歲）合作，在上個月底以貨運方式，運輸純度高達九成以上的海洛因磚76塊進入台灣。

海巡署偵防分署台北查緝隊及台北市萬華警分局，2月27日受桃園地檢署新北地檢署共同指揮，會同偵防分署宜蘭查緝隊、財政部關務署（查緝組）、財政部關務署基隆關及北市中正一警分局等單位組成專案小組，日前緝獲泰國籍主嫌SREENACK及高姓嫌犯等2人到案，全案共緝獲第一級毒品海洛因磚76塊（29018公克）及販毒所得現金新台幣242萬5千元，毒品價概估市價達新台幣1億5千萬元，可供29萬人次吸食。

海巡署指出，這次破獲「金三角走私毒品集團」核心成員SREENACK跨境來台設點運送毒品，破案關鍵是專案小組接獲情資後，由海巡署偵防分署及財政部關務署合作分析篩選可疑目標，並對犯嫌監控蒐證3個多月，確定掌握2名犯嫌藏身在新北市五股區一般公寓後，2月27日21時許，趁2名犯嫌共同騎車外出運送毒品，專案人員進行攔查，分別在泰籍犯嫌身上及共同租屋處，查扣海洛因磚76塊及相關贓證物，有效阻斷境外販毒集團在臺運毒管道。

海巡署指出，海洛因（英文：heroin ; 即二乙醯嗎啡，屬一種鴉片類藥物）可作為強效鎮痛藥物，國內列為第一級毒品，依「毒品危害防制條例」，進行販運最重可判處無期徒刑或死刑，但因它售價高昂、成癮性強，至今仍為多國常見走私毒品。