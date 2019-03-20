親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

影／炸彈氣旋侵襲！美中西部淹成一片汪洋 50年來最慘

特戰操演 「共軍」曝光奪八卦山干擾清泉崗起降

上周在家玩槍誤擊鄰居 昨晚又街頭槍擊焚車鬥毆

2019-03-20 12:58聯合報 記者林昭彰╱即時報導

昨晚發生在新北市三重區五華國小後門的街頭鬥毆槍擊、焚車案，警方漏夜偵辦，迅速逮捕兩造共17名嫌犯，幾乎都是30歲以下年輕人，部分還有幫派背景，調查發現起因於性侵疑雲談判破裂，且涉案嫌犯上周才在住家陽台開槍，子彈射進對面公寓鄰居住家。

警方調查，住在三重區仁義街新大樓豪宅的38歲劉姓男子家境富裕，自稱從事期貨交易，平日常泡北市中山區酒店。他的呂姓國中同學因中風行動不便，近期搬來寄宿同住。

劉男12日在住家玩槍誤擊鄰宅，被移送法辦交保候傳。前天晚上他找了一群朋友在家整夜打麻將，眾人起鬨召來1名25歲傳播妹助興，還把中風的呂男和傳播妹送進房間，事後女生控訴遭性侵，拒絕報案揚言找「兄弟」私下解決。

當天晚上傳播妹便找28歲蕭姓前男友出面，雙方互約晚間10時在劉男住處樓下的進安公園談判。甲方這一掛多半來自北市中山區，共乘3輛車來了8個人，備妥手槍、刀械、信號彈先躲在樓上劉男住處觀察樓下動靜；傳播妹找來的乙方多半是三重在地人，5人分乘2輛車赴約，後來又叫4人騎機車趕來助陣。

甲方中山幫一開始發現對方人少，空手下樓談判，卻被持刀棍攻擊，隨即衝上樓拿刀槍、信號彈應戰，混亂中乙方三重幫的白色轎車被焚毀、21歲唐姓車主臀部中彈，還有1名21歲陳姓男子手臂被砍深可見骨，雙雙送醫，眾人四散逃逸，警察隨後獲報趕抵，當場逮捕三重幫殘留4人。

街頭鬥毆之後，傳播妹和蕭姓前男友隨即到派出所對中風的呂男提告性侵。警方很快就查出此案與上周試槍的劉男有關，陸續開始逮人，中山幫開槍的25歲吳姓嫌犯一度逃往新竹南寮漁港疑似想偷渡出境，後因缺錢無法成行。

最後雙方涉案共17人，全數被警方逮捕，偵詢後分別依違反槍砲彈藥管制處罰條例、殺人、公共危險、妨害秩序、傷害等罪嫌移送地檢署偵辦，提告性侵的部分另案偵辦。

嫌犯人數多到要動用大型警備車送運。記者林昭彰／攝影
嫌犯人數多到要動用大型警備車送運。記者林昭彰／攝影
分享
警方搜到犯案槍枝。記者林昭彰／攝影
警方搜到犯案槍枝。記者林昭彰／攝影
分享
警方一共逮捕17人移送法辦。記者林昭彰／攝影
警方一共逮捕17人移送法辦。記者林昭彰／攝影
分享
警方查獲刀械。記者林昭彰／攝影
警方查獲刀械。記者林昭彰／攝影
分享
三重區仁義街昨晚發生槍擊案，1輛轎車被焚毀。記者林昭彰／攝影
三重區仁義街昨晚發生槍擊案，1輛轎車被焚毀。記者林昭彰／攝影
分享

性侵中風
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

欣銓併購全智科傳內線交易 10人交保

2019-03-20 09:45

毒鴛鴦持毒遇警盤查落跑失控撞樹 女友遭棄被逮

2019-03-20 09:44

新北國小後門傳暴力槍響 2人受傷燒毀一車

2019-03-20 03:13

才拚治安三重就槍戰 侯友宜：我當市長絕不許挑釁治安

2019-03-20 13:51

清晨半裸狂砸車 原來是為了陳情這件事

2019-03-20 13:42

IC測試大廠欣銓併購案爆內線交易 前監察人15萬交保

2019-03-20 12:10

警扮農夫智破田中央毒品暢貨中心 起獲逾3公斤毒品

2019-03-20 12:07

八年級生成賭場大亨收注700萬 找同學裝嫩妹誆陸客

2019-03-20 11:36

樹林警拚治安擴大臨檢 甕中捉鱉抓到2起酒駕

2019-03-20 02:27

今年已10警涉酒駕 警署：累犯一律免職

2019-03-20 01:12

藥頭帶槍上膛準備火拚 用警察武器保養工具包擦槍

2019-03-19 15:38

三重搗破毒品雜貨店 各式口味竟用Uber宅配服務

2019-03-19 14:52

我是通緝犯！警：天上掉下來的禮物

2019-03-19 14:48

上次搶劫只判6月！他再犯法官這次重判4年

2019-03-19 14:41

影╱兩條腿跑輸兩輪警 鞋子還噴飛

2019-03-19 13:36

下車受檢時走路姿勢怪異 眼尖警襪子起出安非他命

2019-03-19 12:46

破紀錄1.5噸毒品藏貨櫃 堆高機撬開破獲畫面曝光

2019-03-19 12:39

被指「天道盟大哥女人」 女房東張淑晶提告獲賠15萬

2019-03-19 12:35

桃機狠夫抱妻拋下樓案 妻已有意識反應

2019-03-19 12:30

華裔美籍男藏100顆子彈要登機 遭查喊冤說：忘了拿起來

2019-03-19 12:00

普悠瑪陸配傷者母親 林佳龍請內政部協助得延長留台

2019-03-19 11:56

太陽花女王劉喬安為毒品案作證 不發一語離開

2019-03-19 11:48

狼狽！毒蟲一秒帥氣跳入3米深大排溝 太胖爬不起來

2019-03-19 11:40

蘆洲派出所對面搗破毒窟 直擊毒蟲爬窗墜地

2019-03-19 11:26

關懷外籍移工 台南檢警前進科學園區宣導反毒

2019-03-19 11:23

劫超商雨衣匪犯案後潛逃 竟畏罪上吊亡

2019-03-19 10:57

影／警車深夜暗巷追毒犯 他見車燈立馬變木頭人

2019-03-19 09:51

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

正妹空姐身材超火辣 網友直呼：想搭長榮了

2019-03-19 19:22

彰化伸港鄉公所涉貪 彰檢兵分20多路帶回鄉長等40多人

2019-03-19 17:10

國會助理爆性醜聞！對女記者強脫衣褲霸王硬上弓

2019-03-20 09:27

警察連傳酒駕 警署：再犯一律免職

2019-03-19 16:05

遊日在機場惹惡煞被痛毆 他遭嗆：回台要你好看！

2019-03-20 10:33

女檢勘驗女被告 被指「 宛如三級片」

2019-03-20 00:34

桃園八德國小火災 家長急衝學校接孩子：嚇死了

2019-03-20 10:10

高雄首處「區間測速」在鳥松松藝路 科技執法不手軟

2019-03-19 15:02

女子掉入台中南屯圳溝被沖走 警消漏夜搜救中

2019-03-19 23:59

差點被趕打卡的上班族撞翻 男大生怒送8個檢舉

2019-03-19 14:56

女檢察官該不該揉女被告雙乳？法界：勘驗何必親自動手

2019-03-19 16:13

新北國小後門傳暴力槍響 2人受傷燒毀一車

2019-03-20 03:13

警扮農夫智破田中央毒品暢貨中心 起獲逾3公斤毒品

2019-03-20 12:07

蕭淑麗提告又撤告 被告涂醒哲狀況外

2019-03-19 18:20

奇聞！女檢察官搓女被告雙乳蒐證？蔡清祥：責成了解

2019-03-19 15:23

大陸經商出狀況？台商花2萬人民幣偷渡回金被逮

2019-03-19 14:42

這條路8年奪61命 關山警暖心送閃光燈給沿途居民保平安

2019-03-19 20:42

女檢摸乳疑案案情升高 蔡清祥：高檢署已分案調查

2019-03-19 18:04

產檢等兩小時！人夫當眾怒譙妻子 網怒：這什麼老公？

2019-03-19 17:02

人妻傳裸照密會小王 夫告妨害家庭卻敗訴

2019-03-19 20:21

新北聯合大執法 養生按摩館遭勒令暫停營業

2019-03-19 23:10

所長假募款私吞5萬 詐欺變貪汙罪二審重判

2019-03-19 20:39

「落漆BMW」陸籍船違規越界捕蝦蟹 船長：後悔到搥心肝

2019-03-19 20:17

林園台石化又驚傳火警 槽車起火幸無人傷亡

2019-03-20 11:18

桃園八德國小校園火警 疑為儲藏室燃燒釀災

2019-03-20 09:13

痛毆醉女友任她被撿屍身亡 惡男和友人全得入獄

2019-03-20 11:37

風流富商偷吃想賴200萬 「劈腿費」被女友教訓

2019-03-19 22:19

永靖鄉代會副主席涉賄4天前才交保 今遭羈押

2019-03-19 16:24

富商花千萬替小12歲女友買房 結果新郎不是他

2019-03-19 16:15

人妻赴陸工作疑婚外情 丈夫求償獲賠1000元

2019-03-19 17:16

太陽花女王劉喬安為毒品案作證 不發一語離開

2019-03-19 11:48

我是通緝犯！警：天上掉下來的禮物

2019-03-19 14:48

前車失控衝撞護欄！他驚險閃躲 嘆：根本國道障礙賽

2019-03-19 18:49

基隆城上城社區深夜驚冒火光 疑燒雜物釀禍

2019-03-20 02:35

彰化伸港鄉公所涉貪瀆 鄉長、代表會主席聲押

2019-03-20 11:19

邀懷孕女友回宿舍過夜被解僱 工人告贏了老闆

2019-03-19 18:35

扯！酒醉女入住摩鐵 慘遭男子闖房指侵

2019-03-19 17:26

同事看女檢：碰觸當事人就可議

2019-03-20 00:42

中檢拍賣藍寶堅尼 傳產業者1200萬元拍下說「值得」

2019-03-20 11:01

綠島重刑犯誣告獄管人員性侵 花蓮高分院判刑10月

2019-03-20 11:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top