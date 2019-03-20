上周在家玩槍誤擊鄰居 昨晚又街頭槍擊焚車鬥毆

2019-03-20 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



昨晚發生在新北市三重區五華國小後門的街頭鬥毆槍擊、焚車案，警方漏夜偵辦，迅速逮捕兩造共17名嫌犯，幾乎都是30歲以下年輕人，部分還有幫派背景，調查發現起因於性侵疑雲談判破裂，且涉案嫌犯上周才在住家陽台開槍，子彈射進對面公寓鄰居住家。

警方調查，住在三重區仁義街新大樓豪宅的38歲劉姓男子家境富裕，自稱從事期貨交易，平日常泡北市中山區酒店。他的呂姓國中同學因中風行動不便，近期搬來寄宿同住。

劉男12日在住家玩槍誤擊鄰宅，被移送法辦交保候傳。前天晚上他找了一群朋友在家整夜打麻將，眾人起鬨召來1名25歲傳播妹助興，還把中風的呂男和傳播妹送進房間，事後女生控訴遭性侵，拒絕報案揚言找「兄弟」私下解決。

當天晚上傳播妹便找28歲蕭姓前男友出面，雙方互約晚間10時在劉男住處樓下的進安公園談判。甲方這一掛多半來自北市中山區，共乘3輛車來了8個人，備妥手槍、刀械、信號彈先躲在樓上劉男住處觀察樓下動靜；傳播妹找來的乙方多半是三重在地人，5人分乘2輛車赴約，後來又叫4人騎機車趕來助陣。

甲方中山幫一開始發現對方人少，空手下樓談判，卻被持刀棍攻擊，隨即衝上樓拿刀槍、信號彈應戰，混亂中乙方三重幫的白色轎車被焚毀、21歲唐姓車主臀部中彈，還有1名21歲陳姓男子手臂被砍深可見骨，雙雙送醫，眾人四散逃逸，警察隨後獲報趕抵，當場逮捕三重幫殘留4人。

街頭鬥毆之後，傳播妹和蕭姓前男友隨即到派出所對中風的呂男提告性侵。警方很快就查出此案與上周試槍的劉男有關，陸續開始逮人，中山幫開槍的25歲吳姓嫌犯一度逃往新竹南寮漁港疑似想偷渡出境，後因缺錢無法成行。