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警扮農夫智破田中央毒品暢貨中心 起獲逾3公斤毒品

2019-03-20 12:07聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣警局刑警大隊去年底發現苗栗市有新興毒品暢貨中心提供叫貨「服務」，戕害青少年身心，並衝擊治安，縣警局刑大與刑事警察局偵三隊組成專案小組報請苗栗地檢署檢察官指揮辦案，3月18日循線一舉破獲，逮捕何姓（33歲）男子等3人，起出新興毒品369包、3.28公斤，警方今天宣布破案。

檢警查出，何姓男子等人組成販毒集團，成員出入、送毒品均以高級轎車代步，另經常性變更暢貨中心位置，躲避治安單位查緝，集團並招募青少年手下跑腿，警方專案小組查出，鎖定販毒集團最新暢貨中心設在苗栗市嘉盛地區田中央的鐵皮屋，出入靠單一狹窄農路。

員警避免販毒集團起疑，扮成農夫蒐證，報請檢察官指揮，向法院法官聲請搜索票獲准，3月18日動手逮人，鐵皮屋內查獲有「彩虹小惡魔」、「凱蒂貓」及水果口味毒品，由卡西酮類、K他命類、安非他命類毒品，按不同比例混合製成，每包3到11公克，一包數佰元，到數千元不等。

警方扣案販毒不法所得14萬多元，查出販毒集團每天獲利將近10萬元，尤其提供叫貨到KTV等場所集體吸食，危害青少年身心及治安，警詢後何姓男子等3人坦承販毒，全案依毒品危害防制條例罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦，並持續追查毒品來源。

警方專案小組破獲毒品暢貨中心，扣案各式新興毒品369包。圖／苗栗縣警局提供
警方專案小組破獲毒品暢貨中心，扣案各式新興毒品369包。圖／苗栗縣警局提供
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毒品暢貨中心藏身苗栗市田中央，警方專案小組智扮農夫蒐證鎖定，3月18日一舉破獲。...
毒品暢貨中心藏身苗栗市田中央，警方專案小組智扮農夫蒐證鎖定，3月18日一舉破獲。圖／苗栗縣警局提供
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毒品販毒檢察官
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