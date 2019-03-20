八年級生成賭場大亨收注700萬 找同學裝嫩妹誆陸客

2019-03-20 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



檢警日前接獲線報，過去曾經營賭場遭查獲的劉姓男子，疑在學生、消費者眾多的一中商圈重啟爐灶，檢警經連月的蒐證後，前天收網攻堅抓人，帶回涉案劉等15名犯嫌，清一色都是八年級生，調查發現，劉月花4萬租賃西區豪宅，以賓士名車代步，查獲的帳冊內，簽注金額達700萬元，劉的簽賭站員工，多是同學、朋友相約加入，並在網路抓美女照片，取信大陸賭客，進而報明牌邀陸客儲值，全案昨依賭博罪移送後，劉以20萬交保。

刑事局中打第二隊調查，劉姓男子（22歲，賭博前科）在2017年間曾經營賭場被查獲，但近來又被發現，在西區租賃高級豪宅，以百萬的賓士轎車C300代步，懷疑劉又重操舊業，跟監發現劉在一中商圈租賃透天厝，並代理大陸「龍騰彩卷」經營線上賭場，他透過朋友找來十多名成員擔任小組長、客服等職務，並要成員從網路抓美女圖，向大陸賭客撒嬌、報明牌，藉以招攬陸人在簽賭網站儲值，劉等人就可獲得分紅牟利。

全案跟監一個多月後，前天下午2時許，檢警攻堅破門，查獲劉等15名涉案人（11男4女）並查扣現金28萬、電腦主機、監視器、手機、帳冊等贓證物；檢警從劉的電腦裡查出，1月至3月間，共有40個帳戶在劉的簽賭網站下注，簽注金額達百萬元，不過另查獲一本沒有註記日期的帳本，其中簽注金額達600萬元，懷疑劉已另在他處經營簽賭網站牟利後，才轉此處地點經營。