毒鴛鴦持毒遇警盤查落跑失控撞樹 女友遭棄被逮

2019-03-20 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



南市善化分局茄拔派出所警員林俊廷19下午進行訪查勤務，於15時32分許在善化區省道台一線與西拉雅大道路口，發現一輛白色自小客車行跡可疑，經查詢後車身顏色與資料不符，隨即將該車攔停盤查。

駕駛人沈姓男子有多項毒品前科，他與同車也有多項毒品前科的劉姓女友神色慌張，並拒絕出示身分證件配合盤查。沈男突然間跳上駕駛座將車駛離，警方隨即跟隨追捕並通報攔截，途經大營里社區繞行至大社里往山上區小路時，沈男突然迴轉後急踩煞車，致巡邏車煞車不及而，撞擊沈男所駕駛的汽車後方保險桿。

沈男仍加速逃逸，警員林俊廷也跟上尾隨，沈男最後在新市區省道台一線及長安路口自撞路樹後停車，劉女手持包包開車門下車逃逸，沈男見警方追女友時，棄女友於不顧，趁機下車往反方向竄逃。

支援警力到場後，起出劉女包包內有大量毒品，計有海洛因12包供共12.14公克、安非他命25包共114.82公克、大麻1包0.82公克)、磅秤2台及吸食器等物。