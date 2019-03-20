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毒鴛鴦持毒遇警盤查落跑失控撞樹 女友遭棄被逮

2019-03-20 09:44聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

南市善化分局茄拔派出所警員林俊廷19下午進行訪查勤務，於15時32分許在善化區省道台一線與西拉雅大道路口，發現一輛白色自小客車行跡可疑，經查詢後車身顏色與資料不符，隨即將該車攔停盤查。

駕駛人沈姓男子有多項毒品前科，他與同車也有多項毒品前科的劉姓女友神色慌張，並拒絕出示身分證件配合盤查。沈男突然間跳上駕駛座將車駛離，警方隨即跟隨追捕並通報攔截，途經大營里社區繞行至大社里往山上區小路時，沈男突然迴轉後急踩煞車，致巡邏車煞車不及而，撞擊沈男所駕駛的汽車後方保險桿。

沈男仍加速逃逸，警員林俊廷也跟上尾隨，沈男最後在新市區省道台一線及長安路口自撞路樹後停車，劉女手持包包開車門下車逃逸，沈男見警方追女友時，棄女友於不顧，趁機下車往反方向竄逃。

支援警力到場後，起出劉女包包內有大量毒品，計有海洛因12包供共12.14公克、安非他命25包共114.82公克、大麻1包0.82公克)、磅秤2台及吸食器等物。

劉女向苦苦哀求放過她，表示自己是因為缺錢買毒而想販毒，不過她對於毒品來源始終交代不清，供稱毒品是跟一名綽號「阿三」的男子合資，以手機通訊軟體與屏東一位不知名毒販搭上線購得，此次被捉萬萬沒想到她男友竟然然會丟下她，當場淚如雨下。警方講全案依毒品危害防制條例罪嫌移送地檢署偵辦，並持續追查沈男到案。

警方從沈女包包內起出大量毒品。圖/歸仁分局提供
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沈姓男子拒警方盤查，撞車後逃逸。圖/歸仁分局提供
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被男友拋下的沈姓女子遭警方逮捕。圖歸仁分局提供
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毒品大麻販毒
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