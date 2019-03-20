新北大執法首日 副市長前腳剛離開就發生槍擊案

2019-03-20 03:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市聯合大執法昨晚起跑，警方才宣誓對「治安零容忍」的決心，並安排副市長謝政達至三重區碧華街臨檢違法按摩店。孰料副市長前腳剛離開1個小時，按摩店同1條路尾相距300公尺的五華國小後門就發生街頭暴力槍擊案，嫌犯至少開5槍造成2人受傷、並引燃信號彈焚毀1輛轎車。

目擊者指出，昨晚約11時，三重區仁義街臨停1輛白色轎車，約4、5名男子在車旁激烈爭執，隨後傳出4聲槍響，其中1人臀部中彈逃離，接著有2人分別持手槍、已點燃的信號彈，追逐另1名手臂被刀砍傷的男子衝進碧華街，經過富貴里長胡天龍服務處門口之後，又開1槍。

這時白色轎車被扔擲2枚信號彈，隨即起火燃燒，鄰居連忙拿滅火器撲滅火勢，車內幾乎全毀。這時又有另1輛黑色轎車趕來，從車上走出3名男子，大批警察隨後趕抵控制場面，分別將臀部槍傷、手臂刀傷深可見骨的2名男子送醫，並壓制逮捕4人帶回重陽派出所調查。

湊巧的是，槍擊地點12日剛發生有人從住家陽台朝對面公寓上方天空連開3槍，結果2發子彈射進5樓住戶，警方攀爬大樓外牆攻堅逮捕試槍的劉姓嫌犯，屋內搜出改造手槍1把、子彈40發、彈殼7枚。