上次搶劫只判6月！他再犯法官這次重判4年

2019-03-19 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



33歲的張姓男子去年1月在台中水湳市場大膽行搶，台中地院審理時，他供稱是農曆過年缺錢花用，一時失慮才會犯案，最後獲判有期徒刑6月，得易科罰金；怎料，他去年8月執行完畢後，9月又在新北以相同手法犯案，且犯後辯稱自己有施用毒品，不知道做過什麼。新北地院見他矢口否認犯行，顯未知所警惕，認為有加重其刑必要，今依竊盜、加重強盜未遂罪分別論處4月和4年刑期，竊盜部分得易科罰金。全案可上訴。

據了解，張男去年1月14日下午行經水湳市場時，見賴姓婦人買完菜準備離去，認為有機可乘，伸手想從婦人的斜肩包中偷走皮夾，但因為動作太大被發現，索性由偷變搶，扯斷斜肩包後逃逸，最後是被見義勇為的路人和員警合力制伏。

張男犯案後，供稱自己從事臨時工，收入不穩定，因為年關將近急需錢，一時衝動才會犯案，願意向賴婦當面道歉及商談和解，但因為賴婦無和解意願，最後被台中地院依搶奪罪判處有期徒刑6月，得易科罰金。未料，去年8月執行完畢後，相隔一個多月時間在犯案。

新北地院判決指出，張男去年9月20日傍晚先在蘆洲一間餐廳偷得一輛賓士轎車，隨後開車四處尋找行搶對象，晚間8時在五股對坐在路邊滑手機的潘姓婦人下手。事發當時，他向潘婦恫稱「我要搶劫，不要動，不然會受傷」等語，伸手就想搶走婦人斜背在身上的黑色鼻報，見對方頑強抵抗，竟拉著皮包拖行對方，還持美工刀攻擊。

張男持刀揮向潘婦，在其左右手留下1到7公分長度不等的4到傷口，但他被逮後僅承認竊車，否認持刀行搶一事；他辯稱當天有吃FM2，因為很混亂，沒有想到會傷到人，強調自己沒有施暴的意圖。其律師也指張男患有憂鬱症和長期失眠，因為2者藥效互相衝突，致使張男有尋求其他毒品緩解，而有辨識行為能力降低情形，但說法均未被採信。