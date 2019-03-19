破紀錄1.5噸毒品藏貨櫃 堆高機撬開破獲畫面曝光

2019-03-19 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



橋頭地檢署指揮警方今年1月底在高雄港開貨櫃查驗，撬開木材合板查獲破紀錄的安非他命、K他命總計1.5公噸，檢警查出，沈、吳姓報關業者涉協助偽造海關績優廠商名義進口，命令吳交保5萬元，上周五再循線拘提涉走私的林姓男子到案，聲押禁見獲准，現仍深入追查其他販毒集團成員。

橋檢今天公布查緝影像，緝毒人員懷疑貨櫃內的木材合板內是空心的，派出堆高機以撬、直接掀開，果然塞滿好幾大包白色麻布袋，再拆開後，有用茶葉包裝或錫箔紙包塑膠袋，全都裝毒品，一一清點後，安非他命500公斤、K他命1000公斤。

檢警查出，販毒集團疑似先在越南將大量毒品夾藏木板中，分裝進兩個貨櫃，另透過管道認識的報關業者沈、吳姓男子建議可冒用海關績優廠商名義來進口貨櫃，較不容易被查驗，兩人協助偽造績優廠商的大小章製作報關資料，再委託不知情業者報關進口，以「木材合板」輸台。

橋檢去年9月間接獲線報指販毒集團計畫走私運毒，由主任李廷輝、檢察官李明昌指揮關務署高雄關、保三總隊及高雄市警方等單位成立專案小組，掌握貨櫃抵台時間，1月28日在高雄港66號碼頭開櫃檢查發現夾藏1.5噸毒品，該集團疑似得知事跡敗露，放棄領貨櫃並逃逸，檢警於2月中旬先拘提報關業者沈、吳姓男子到案，得知林姓男子負責進口、收貨，上周五再循線拘提林。