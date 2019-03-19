被指「天道盟大哥女人」 女房東張淑晶提告獲賠15萬

2019-03-19 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



女房東張淑晶租賃糾紛不斷，她3年前被時報周刊報導為「天道盟大哥的女人」，且有多項犯罪前科，她認為記者撰稿前未詳盡查證，提告求償100萬元，一審張淑晶敗訴，高等法院今天改判記者、文字編輯應賠償15萬元，全案確定。

張淑晶主張，時報周刊2016年雜誌封面中，以「惡房東張淑晶天道盟大哥的女人」為標題，誣指她有侵占、毒品、背信、恐嚇、詐欺等前科，甚至指她的前男友是天道盟天鷹會的大哥，她正是江湖兄弟口中的「阿嫂」，難怪她行事如此狠辣等語。

她認為，記者在報導出刊前，沒有詳加查證，內容也沒有平衡報導，顯然惡意侵害她的名譽權和人格權。另外，報導中提到她有多項前科，也已經違反個人資料保護法，要求記者、文字編輯等3人賠償100萬元。