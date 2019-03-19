華裔美籍男藏100顆子彈要登機 遭查喊冤說：忘了拿起來

2019-03-19 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



29歲美籍華裔男子去年11月14日要從桃園機場搭機飛往加拿大溫哥華時，經安檢查出隨身行李竟夾藏100顆子彈，被依槍砲罪嫌逮捕移送桃園地檢署，但他喊冤說是在美國購買準備打靶，忘了拿出來才攜帶入境，檢方以他辯詞有依據，認定主觀上無運輸子彈犯意，偵結不起訴。

檢警調查，男子當晚8點多打算搭航班飛往溫哥華，卻被航警發件隨身包包藏有2盒不同廠牌的子彈一共100顆，立刻被依法逮捕送辦。

但男子堅決否認犯行，辯稱那些子彈是自己之前在美國西雅圖運動用品店買的，當時要用來用來打靶，來台前有先把背包內子彈取出，但沒想到內部還有剩，同時也提出當去到運動用品店購買子彈的憑證資料等。

檢方查，扣案子彈100顆均為口徑0.22吋制式子彈，採樣33顆均可以擊發，認定具有殺傷力；檢方考量，男子居住在美國華盛頓州，依法人民得合法持有子彈、槍枝，以維護自身權力不受侵害。

檢方勘驗其背包，發現外型狹長、內部無分層收納，內容量非小，對比扣案子彈外盒僅7乘4公分、7乘4.5公分，依照常情一般人在整理物品時，因疏忽或倉促有遺漏可能，認定2盒子彈體積非巨大，可能整理背包時未發覺。