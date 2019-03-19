狼狽！毒蟲一秒帥氣跳入3米深大排溝 太胖爬不起來

2019-03-19 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市黃姓毒蟲遭警盤查畏罪，逃了100公尺竟帥氣跳入約3米深大排溝，沒想到黃體重近90公斤，太胖爬了兩次都滑落溝底，膝蓋擦傷，與警僵持不下央求「我爬不上去」、「沒力了」，只好出動多名警力，一人在溝底推黃屁股、一人在路面上將黃拉上岸，才將狼狽的黃員脫困，並從機車置物箱內查獲一級毒品海洛因，依法移送。

台中市警局保大二中隊上周六在潭子區豐興路盤查車輛，黃姓男子(41歲)經查為毒品管制人口，黃趁亂拔腿狂奔，跑了將近100公尺，見警方窮追不捨，竟一秒帥氣跳下3米深大排溝中，警方站在上方戒護。

黃男2度試圖從水溝爬起，卻因體重逼近90公斤，手腳並用爬到一半就狼狽滾下去，黃自知難逃，落魄央求「我沒力了」、「我爬不上去」，令警方啼笑皆非。

警方指出，當時小隊長洪崇堅跳下去大排溝，推高黃男的屁股、警員蔡江富則在上方將黃男拉起，費了一番功夫終於將黃男拉起。黃男落魄行經還遭一旁圍觀路人拍照、錄影。