蘆洲派出所對面搗破毒窟 直擊毒蟲爬窗墜地

2019-03-19 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市警方昨晚至蘆洲區成功路某公寓5樓查緝毒品，結果有5名男子陸續從後陽台攀爬鐵窗企圖逃跑，其中1人在警察面前失足墜地當場摔斷雙腳，稍後5人全被逮捕，屋內另查獲4男、3女，搜出海洛因、毒品舌下錠共10.25公克。

蘆洲警分局蘆洲派出所所長黃俊龍指出，警方監控發現派出所對面巷內距離僅約120公尺的成功路82巷某戶民宅，出入複雜疑似毒窟，昨晚10時30分派員前往訪查，結果屋內的人拒絕開門，守在屋後監控的員警且發現開始有人從後陽台爬窗逃出，立刻呼叫警力支援。

5名男子在3、4樓鄰居鐵窗間緩慢攀爬，員警大喊抓賊驚動左鄰右舍外出查看，其中1名51歲吳姓男子失足從3樓墜地摔斷雙腳，由救護車送往新北市立三重醫院再轉送林口長庚醫院救治，暫無生命危險。

折騰許久之後，員警陸續再從鐵窗上逮捕55歲張姓、62歲曹姓、51歲王姓和吳姓、43歲陳姓男子，從曹男身上搜出5顆第三級毒品「丁基原啡因」舌下錠。