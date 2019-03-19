關懷外籍移工 台南檢警前進科學園區宣導反毒

2019-03-19 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



鑑於近來屢有偵破不法份子開設舞廳、網咖，藉以吸引外籍移工前往消費時，提供毒品咖啡包、搖頭丸、K煙舉辦轟趴，台南地檢署和保安警察第二總隊第一大隊，今天上午10點在南部科學工業園區共同舉辦「關懷移工、向毒品說不」反毒宣導活動，廠商人資管理人及外籍移工約百餘人參加，現場反映熱烈。

主任檢察官許嘉龍以生動活潑方式，切合外籍移工及企業管理者需要實施宣講，瞭解毒品危害而共同防制氾濫，並讓雇主或外籍移工對毒品危害相關法律與應負責任有所認識，勇於檢舉販毒及走私毒品。

外籍移工隻身來台工作期間，容易受到不法集團誘惑而接觸毒品，不僅危害健康，工作過程也可能因精神不集中增加勞安風險又違反我國法令，除影響自身合法工作權益外，且花費在毒品支出，也讓外籍移工背負沉重債務，甚因而販賣或引誘他人施用、轉讓、施用等不法行為，危害自己也害了他人。