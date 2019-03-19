影／警車深夜暗巷追毒犯 他見車燈立馬變木頭人

2019-03-19 09:51 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中警方查到毒犯。記者游振昇/翻攝 分享 facebook 台中清水警方深夜追查可疑人車，易姓男子騎電動自行車在黑夜中逃竄，以為警方追丟，當他看到前方警車強燈，好像蝦子晚上看到燈，當場楞住了，被查獲身上有毒品。

清水分局清泉派出所3月12日凌晨1點20分，在沙鹿區中清路巡邏時，發現一名男子騎電動自行車，走走停停，形跡可疑，自警車對向駛來。

警方示意該男子停車，男子假意配合，放慢速度後，在警車前加速閃避而逃逸，因道路路幅狹窄，巡邏車無法調頭，警員聶運文跑下車追緝，但電動自行車行駛飛快，距離馬上被拉開，同行巡佐見狀迅速倒車到路口，載上聶員後，大迴轉往嫌犯逃逸方向搜尋，在暗巷內聽聞狗叫聲，知道嫌犯應該躲在那附近，驅車上前，果真在路旁一條暗黑小路上見嫌犯如木頭人般，嚇呆坐在電動自行車上。

警方盤查，38歲易姓男子，一開始不承認持有毒品，表示因為看到警察一時緊張才想逃跑，言談中避重就輕，警方隨後在自行車坐墊下發現1紅色小包包，易姓犯嫌才坦承持有二級毒品安非他命及吸食器，警方依法查扣、逮捕，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送地檢署偵辦。

易表示，他從民國94年起即施用一、二級毒品，稱因為心情不好及好奇心才吸毒；當晚又因外出找朋友準備返家，見警方攔查身上又帶有毒品，才會趕緊快速駛離，本想躲暗黑的小路上，但還是被警方查獲。