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何處沾染紅塵——林清玄的報導文學和電影因緣

陳文茜視腫瘤為小事 名醫讚她為癌友典範

桃機拋摔妻墜樓 檢方依家暴殺人未遂聲押

2019-03-18 21:25聯合報 記者曾健祐╱即時報導

陸裔美籍萬姓男子今天凌晨在桃園機場第2航廈，因為和張姓妻子發生爭吵，竟然直接在航廈內樓梯間，將老婆拋摔往樓下丟，害她重傷昏迷，萬隨後也跟著往下跳，雙雙送醫急救，但萬意識清楚，傍晚被警方移送桃園地檢署偵訊，檢方訊後依家暴殺人未遂罪嫌將他向法院聲押。

桃園地檢署指出，萬男犯家庭暴力之殺人未遂罪嫌，有逃亡、所犯最輕本刑為5年以上有期徒刑等事由，由檢察官當庭逮捕，向法院聲請羈押。

萬男遭檢方聲押。圖／報系資料照
萬男遭檢方聲押。圖／報系資料照
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殺人桃園機場家暴
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