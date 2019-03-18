桃機拋摔妻墜樓 檢方依家暴殺人未遂聲押

2019-03-18 21:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



陸裔美籍萬姓男子今天凌晨在桃園機場第2航廈，因為和張姓妻子發生爭吵，竟然直接在航廈內樓梯間，將老婆拋摔往樓下丟，害她重傷昏迷，萬隨後也跟著往下跳，雙雙送醫急救，但萬意識清楚，傍晚被警方移送桃園地檢署偵訊，檢方訊後依家暴殺人未遂罪嫌將他向法院聲押。