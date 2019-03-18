穩鵬號案菲籍凶嫌遭聲押 屏檢首度發英文版新聞稿說明

2019-03-18 20:55 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東東港籍鮪釣船「穩鵬號」上月20日在印度洋海域發生的海上喋血案，歷經26天航程，海巡署今押解凶嫌菲律賓籍大副Aurelio回到台灣，並移送屏東地檢署偵訊，檢察官複訊後，認定凶嫌至少殺害2名菲藉漁工，罪嫌重大，並有逃亡、湮滅證據或勾串證人之虞，今晚已向法院聲請羈押。

「穩鵬號」漁船是於今年1月24日出港，預計前往印度洋海域從事捕撈作業，船上總計有24人，包括船長、輪機長及漁業署觀察員等3名台籍人士，另有10名菲籍船員及11名印尼籍船員在內。

上月20日是由穩鵬號陳姓船長通報發生海上喋血，經海巡及附近船隻緊急救援，包含台籍船長、台籍輪機長、觀察員及10名菲籍及印尼籍倖存船員均獲救援，預計本月底隨同穩鵬號返抵臺灣，另有1死7失蹤。

屏東地檢署檢察官經複訊菲籍兇嫌及楊姓觀察員，並綜合相關事證，認定菲籍兇嫌涉嫌殺害至少2名菲籍漁工，其中一人被丟入海裡，至於其他人落海失蹤的原因，還要等本月底穩鵬號回到台灣後進一步偵訊。檢察官今晚認其有逃亡、湮滅證據或勾串證人之虞，已向法院聲請羈押。