板橋警校園反毒介紹新毒品 「館長」微電影讓學生落淚

2019-03-18 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



全國警方執行「安居緝毒專案」，在深耕反毒教育也不遺餘力，新北市警板橋分局今天前往板橋高中實施反毒宣導，播放警政署製作的微電影，引起學生熱烈反應；本片由火紅館長陳之漢上陣演出，讓同學哄堂大笑、印象深刻，影片中女警對遭受毒品迫害的小女孩無微不至的付出，更有女同學感動落淚。

警方指出，這幾年新興毒品氾濫，毒品化身成各啡包、奶茶包及軟糖，藏身在日常生活的食品，讓許多家長擔心孩子會意外接觸毒品；為了預防毒品入侵校園，將反毒理念深耕校園，板橋警分局由偵查隊長林子翔帶隊，到板橋高中進行反毒宣導，讓學生對毒品有更深一層的認識。

警方在宣導前播放由警政署拍攝的微電影「歲歲平安」，同學們看到影片中出現的卡司相當驚艷，除了知名藝人夏于喬、黑人陳建州黑人外，更有當紅的「館長」陳之翰化身廚師，與小女孩對戲，當中一句台詞：「你有沒有去過健身房啊？我這邊有一張VIP會員卡要不要啊？」引起現場同學捧腹大笑。

影片藉由一位受到毒蟲迫害家庭的小女孩故事，呼籲觀眾要重視毒品危害，其中飾演女警的夏于喬對小女孩無微不至的付出與關懷，更讓女同學感動落淚；影片結尾「我們反毒，我們緝毒，因為我們在乎你」，也讓同學相當感動。

偵查隊長林子翔向學生介紹毒品分級的概念，詳細講解各類毒品對身心的危害，也把最近藏身各類食品的新興毒品展示給學生看，讓在場同學驚呼連連；看似一般的咖啡包、軟糖、發泡錠、梅錠、郵票，沒想到都是毒品偽裝，警方提醒同學不要食用來路不明的食品及飲料，一旦染毒，絕對後悔一輩子。